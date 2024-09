Galaxy Ring : Samsung pourrait ajouter de nouvelles tailles

Lancée en juillet, la nouvelle gamme de bagues connectées pourrait s’enrichir de 2 tailles supplémentaires pour les doigts plus larges.

Samsung développe toujours plus de nouveaux produits. Après les smartphones et les montres connectées, l’entreprise coréenne s’est lancée sur le marché des bagues connectées en juillet 2024 avec sa Galaxy Ring.

Les fonctions principales de ces bagues intelligentes se concentrent sur le suivi de santé et de l’activité physique. Plus discrètes qu’une montre, elles fonctionnent de pair avec l’application Samsung Health qui en collecte les données pour vous offrir des recommandations personnalisées. Elles analysent ainsi le taux d’oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque et la température corporelle. Au niveau de l’activité physique, elles sont capables de compter vos pas, grâce à l’accéléromètre.

Des tailles 5 à 13

Depuis sa sortie, la Galaxy Ring est proposée aux tailles de doigt de 5 à 13. Sachant que les doigts peuvent atteindre la taille 15, les personnes ayant une morphologie des mains plus larges sont lésées et ne peuvent pas profiter de ces bagues connectées.

D’après Max Jambor, un informateur réputé pour fournir des renseignements fiables, Samsung s’apprêterait à corriger ce manque en proposant 2 tailles supplémentaires pour sa Galaxy Ring, et vraisemblablement, il s’agirait des tailles 14 et 15. Bien que l’entreprise coréenne n’ait rien officialisée, ces nouvelles tailles devraient être commercialisées dans les prochaines semaines.

Samsung a réponse à tout

Si vous n’êtes pas sûr de votre taille de doigt et sachant que les capteurs occupent aussi une certaine place, Samsung propose un kit avec différents échantillons pour trouver la taille idéale. En effet, vu le prix de l’appareil, 449€, il serait dommage de ne pas pouvoir le porter.

Disponible en 3 coloris (or, argent ou noir), la Galaxy Ring bénéficie d’une bonne autonomie. Au niveau de la compatibilité, sachez que la bague connectée fonctionne mieux avec les appareils de la marque Samsung, et si vous utilisez un smartphone Android non-Galaxy, certaines fonctionnalités, et notamment les outils Health AI gérés par l’intelligence artificielle ne seront pas présentes.

Alors, êtes-vous prêt à adopter ce nouvel objet connecté ?