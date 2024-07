Galaxy Ring : Samsung officialise sa nouvelle bague connectée qui promet de prendre soin de votre santé !

Teasée en janvier dernier lors de l’événement dédié aux Galaxy S24, la Galaxy Ring s’était un peu plus dévoilée au MWC 2024, le grand salon de la mobilité, sans qu’on ait connaissance de sa date de lancement, ni de son prix. Bien décidé à devenir leader sur ce marché potentiellement lucratif (3 personnes sur 4 se disent intéressées par un tel produit), Samsung vient enfin d’officialiser le lancement de cette Galaxy Ring lors de son dernier Unpacked.

Combien coûte la Galaxy Ring et où se la procurer ?

Déclinée en trois couleurs or, argent ou noir pour répondre à tous les goûts, la Galaxy Ring sera proposée en 9 tailles afin de s’adapter à tous les doigts. Cette bague connectée sera disponible dès le 24 juillet sur le Store de Samsung, mais aussi chez Darty-Fnac, Boulanger et chez l’opérateur Orange. Il n’y a pas d’offre promotionnelle de lancement prévue par le constructeur, malgré le prix élevé de cette nouveauté, seulement la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais. Elle est vendue à un tarif unique quelle que soit sa taille ou sa couleur :

Samsung Galaxy Ring : 449 euros

Se voulant aussi discret qu’un bijou peut l’être, cet anneau conçu dans un alliage de titane s’avère léger et agréablement compact, avec une largeur n’excédant pas 7 mm et une épaisseur de 2,6 mm. Il est livré dans un élégant boîtier de chargement translucide. Certifié IP68/10 ATM, l’anneau est étanche et son revêtement est résistant aux rayures.

Quelles sont les fonctions offertes par la Galaxy Ring ?

La Galaxy Ring est pensée comme un discret traqueur d’activité, non intrusif. À la voir à son doigt, on n’imagine pas une seule seconde qu’il s’agisse d’une bague connectée. Il faut inspecter l’intérieur de cet anneau pour découvrir les capteurs intégrés, chargés d’assurer le suivi de votre santé et de vos activités. Au nombre de trois – un cardiofréquencemètre, un capteur de température et un accéléromètre, ils se chargent de mesurer votre pouls et taux de SpO2, votre température corporelle et de suivre vos activités.

En termes de fonctionnement, l’anneau étant dépourvu d’écran, il faut installer l’application Samsung Health pour accéder à ses données et les consulter. Grâce aux capteurs, la bague agit comme un véritable coach au quotidien, dispensant conseils de bien-être et scores d’énergie. Elle n’offre toutefois pas le service complet d’une montre, se contentant de fonctions comme le suivi du sommeil (temps d’endormissement, mouvements pendant le sommeil), le suivi du stress ou encore du cycle menstruel.

Elle aide aussi à atteindre des objectifs sportifs avec le suivi de la marche et de la course, deux modes qui profitent d’une détection automatique. La Ring offre également un contrôle de type gestuel et est compatible avec l’application Find my Ring.

Une autonomie confortable d’une semaine

Samsung annonce pour sa Galaxy Ring une autonomie d’environ 7 jours, qui variera en fonction des activités de chacun et de la taille de l’anneau, les plus grandes tailles accueillant une batterie de meilleure capacité.

Le boitier de recharge de la ring permet de récupérer 40% d’autonomie en 30 minutes.

La Ring peut de plus être utilisée de concert avec la Galaxy Watch, ce qui permettrait non seulement d’obtenir des données plus détaillées, mais aussi de profiter de 30% d’autonomie supplémentaire. Il ne faudrait qu’une trentaine de minutes de charge, avec l’anneau placé dans son boîtier, pour récupérer 40% d’autonomie.

Précisons que la Galaxy Ring fonctionne avec tous les smartphones Android, mais pas avec l’iPhone.

