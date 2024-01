Galaxy Ring : date de sortie et fonctionnalités , tout savoir sur la première bague connectée de Samsung

Galaxy Ring ©Samsung

Le marché des anneaux intelligents est encore un peu clandestin. En revanche, cela n’empêche pas les constructeurs de proposer leur version inovante de ce type d’appareil. Ces produits sont en quelque sorte les nouvelles montres connectées, tout en proposant une expérience moins intrusive aux utilisateurs.

Lors du Galaxy Unpacked, Samsung ne s’est pas contenté de présenter son dernier smartphone, le Galaxy S24. En effet, l’entreprise sud-coréenne, en fin de conférence, a réservé une petite surprise à ses spectateurs : l’officialisation du Galaxy Ring.

Selon les rumeurs, la bague connectée de Samsung devrait faire son apparition en 2024 et bien c’est chose faite. S’il n’a pas encore de date de sortie officielle, le Galaxy Ring devrait grossir les rangs des appareils commercialisés par Samsung prochainement. Il va donc rejoindre les Galaxy S24 inédits mais aussi les Galaxy Watch 6 en tant que nouvel appareil mobile.

Le Galaxy Ring sortira en 2024 et sera orienté santé

Si Patrick Chomet (le vice-président de la division mobile de Samsung) affirme que l’anneau est prêt, la firme n’aura présenté officiellement que son visuel officiel. Il est probable, en revanche, qu’à l’image de ce qui se fait avec la concurrence (comme le Oura Ring), l’anneau propose un vaste panel de fonctionnalités allant de pair avec celles d’un smartphone.

Oura Ring ©Oura

Ainsi, le vice-président évoque Samsung Health lors de son entretien, suggérant que la bague pourrait disposer de fonctionnalités pouvant analyser l’état de santé de son utilisateur. Cela pourrait inclure des fonctionnalités de ce genre-ci :

Le suivi du nombre de pas au quotidien.

Le suivi de la qualité du sommeil.

La mesure de la fréquence cardiaque.

La mesure du taux d’oxygène sanguin.

Et la mesure de la température corporelle.

Certes, l’anneau a été dévoilé de façon très rapide lors du Galaxy Unpacked. Cependant, le fait que son hardware et son software soient prêts pourrait signifier que le Galaxy Ring arrivera aux doigts des utilisateurs dès 2024. Une hypothèse confirmée par Chomet : “[…]Nous y sommes presque. Ca va arriver un peu plus tard cette année”.

Il est donc possible que la bague soit lancée lors du prochain événement de Samsung devant se dérouler entre juillet et août 2024. De plus, Samsung a confirmé que son application Health allait recevoir une nouvelle mise à jour plus tard cette année. Si le Galaxy Ring doit en profiter, il est probable que l’anneau soit commercialisé suite au déploiement de celle-ci.

Malheureusement, c’est pour l’instant tout ce qu’il y a à savoir sur cette bague connectée, Samsung ayant été très discret à son sujet. En revanche, au vu de l’avancement du projet, il est probable que l’entreprise ne tarde pas trop et présente le Galaxy Ring plus amplement.