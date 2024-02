Galaxy Ring : Samsung dévoile son autonomie record, vous n’allez jamais la quitter

© Samsung

Début février, Samsung présentait officiellement la Galaxy Ring lors de l’événement Galaxy Unpacked dédié au S24. Le constructeur levait alors le voile sur la période de sortie de l’anneau, au second semestre 2024, sans s’étendre sur ses fonctionnalités de santé.

Il n’aura fallu attendre que quelques semaines de plus pour en apprendre davantage sur le produit de Samsung. Pendant le Mobile World Congress de Barcelone, la Galaxy Ring a dévoilé ses capacités et plus particulièrement son autonomie à toute épreuve.

Jusqu’à neuf jours d’autonomie pour la Galaxy Ring de Samsung

Lors du Mobile World Congress de Barcelone, les plus grands acteurs de la tech dévoilent leurs innovations en monde entier. Les plus chanceux ont pu approcher de très près la Galaxy Ring de Samsung.

La première bague connectée du constructeur coréen, disponible en neuf tailles et trois teintes au second semestre 2024, permettra à l’utilisateur d’obtenir des informations sur son sommeil, sa température corporelle ou encore le taux d’oxygène dans son sang.

Le président de Samsung Electronics, Noh Tae-moon, révèle également que la Galaxy Ring possèdera une autonomie record. « Elle peut être utilisée sans être rechargée pendant neuf jours, vous pouvez toujours la porter sur vous et surveiller les données importantes », explique-t-il.

Noh Tae-Moon ajoute qu’une telle performance est possible grâce à cette forme d’anneau, ce qui justifiait la sortie du produit malgré l’existence de la Galaxy Watch et de ses fonctions de santé. Il confirme par ailleurs que Samsung travaille encore à perfectionner son premier anneau connecté et que le lancement de la Galaxy Ring est toujours prévu pour cette année.

En revanche, on ne sait toujours pas combien coûtera l’objet. Son tarif devrait se situer autour de 300 € si l’on se base sur les prix des autres bagues du marché. Le fabricant coréen devra sûrement composer avec un concurrent de taille puisque Apple préparerait aussi son anneau connecté pour concurrencer la Galaxy Ring.

Lui aussi devrait proposer le suivi de la fréquence cardiaque, des calories brûlées, des pas et des cycles du sommeil, comme la plupart des bagues connectées.

