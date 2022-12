Galaxy S23 : on connaît enfin la date de leur présentation officielle, à quoi s’attendre ?

S23 Ultra © OnLeaks

La date de lancement des Samsung Galaxy S23 était un mystère jusqu’à aujourd’hui. En revanche, un informateur de confiance vient enfin de divulguer la date de leur présentation : les nouveaux smartphones de Samsung seront dévoilés le 1er février 2023 lors de l’événement Samsung Unpacked 2023.

Cette date paraît logique puisqu’elle se situe seulement une semaine plus tôt que l’événement Samsung Unpacked pour la série des Galaxy S22, qui a eu lieu l’année dernière, le 9 février. La date de sortie du Galaxy S22 avait été fixée au 25 février.

Donc, si Samsung suit un schéma similaire cette année, les précommandes du Samsung Galaxy S23 pourraient commencer dès le 1er février et la date de sortie du Galaxy S23 pourrait être le 17 février.

Que faut-il s’attendre des Galaxy S23 ?

Le Samsung Galaxy S23 et le Galaxy S23 Plus sont tous deux conçus pour offrir une refonte plus proche du Galaxy S22 Ultra. Ils devraient profiter d‘un look unifié, plus élégant à l’arrière, sans module de caméra prononcé.

Les trois modèles Galaxy S23 seront probablement alimentés par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2, qui s’est avérée impressionnante dans les premiers résultats d’un benchmark. Une autre fonctionnalité serait la présence d’un lecteur d’empreintes digitales amélioré qui permettrait une empreinte 17 fois plus grande que les lecteurs d’empreintes digitales actuellement utilisés par Samsung.

La série Galaxy S23 pourrait également offrir une communication par satellite pour concurrencer l’iPhone 14. Cela permettrait aux utilisateurs d’obtenir de l’aide en cas d’urgence lorsqu’ils sont hors de portée cellulaire et Wi-Fi.

La plus grande mise à niveau viendra probablement avec le Galaxy S23 Ultra, qui est censé comporter un énorme appareil photo principal de 200 MP, un grand saut par rapport au capteur 108 MP déjà très net du Galaxy S22 Ultra.