Galaxy S23 Ultra : on connaît enfin sa fiche technique

La fiche technique complète du Samsung Galaxy S23 vient d’être dévoilée en ligne suite au dépôt de sa certification TENAA. Il disposera d’un écran 6,8 pouces en QHD+, du Snapdragon 8 Gen 2 AC et de jusqu’à 1 To de stockage. Le reste de ses spécifications ici.

S23 Ultra © OnLeaks

Nous sommes encore à quelques mois du lancement de la série des Galaxy S23. Cependant, les spécifications du prochain smartphone haut de gamme de Samsung ont été révélées, l’appareil ayant récemment reçu la certification TENAA. Cette certification révèle des détails sur l’écran, le processeur, les appareils photo et la capacité de la batterie du téléphone.

S23 Ultra : quelle fiche technique ?

Selon les documents de certification de TENAA, l’écran du Galaxy S23 Ultra (SM-G9180) fait 6,8 pouces de diagonale et a une résolution QHD+ (3 088 × 1 440 pixels). L’appareil dispose d’une connectivité 4G LTE et 5G.

Son processeur octa-core a trois clusters CPU, avec un cluster fonctionnant à 3,36 GHz et les deux autres fonctionnant à 2,8 GHz et 2 GHz, respectivement. C’est un peu comme le Snapdragon 8 Gen 2 dans sa version AC, avec une vitesse d’horloge plus élevée que le Snapdragon 8 Gen 2 en version AB. Le smartphone dispose de 8 à 12 Go de RAM et de 256 à 512 ou 1 To de stockage.

À lire : Galaxy S23 Ultra : sa caméra testée contre un S22 Ultra et un Pixel 7 Pro

Le Galaxy S23 Ultra dispose de quatre caméras arrière : une primaire 200 mégapixels (MPX), une ultra-large 12 de MPX, un téléobjectif 10 MPX 3x et un téléobjectif 10 MPX avec zoom optique 10x. Cependant, les documents de certification affirment qu’il dispose de téléobjectifs 12 MPX, probablement parce que Samsung convertit les images de ses capteurs 10 MPX en résolution 12 MPX pour plus de cohérence.

Le document révèle également que le prochain téléphone haut de gamme de Samsung est doté d’un gyrocapteur, d’un capteur de proximité, d’un capteur de lumière et d’un lecteur d’empreintes digitales sous-écran et reconnaissance faciale. Il mesure 163,4 × 78,1 × 8,9 mm et pèse 233 g. Il dispose également d’une batterie de 4 855 mAh, qui sera commercialisée en tant que batterie de 5 000 mAh.