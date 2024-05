Galaxy S25 : certains modèles seraient plus économes en énergie que d’autres

La fiche technique du Galaxy S25 se précise grâce à la presse sud-coréenne, particulièrement au fait des dernières évolutions chez Samsung. Il apparaît que certains modèles du prochain fleuron seront plus efficaces énergétiquement selon la puce employé, mais ce n’est pas celle que vous pensez.

Concept de Galaxy S25 Ultra Crédit : Technizo Concept / YouTube

Comme le cru Samsung de cette année, le Galaxy S25 devrait suivre une stratégie à double puce. Ainsi en France, les modèles de base et Plus sont équipés du processeur maison Exynos 2400 de Samsung, quand le S24 Ultra est équipé du Snapdragon 8 Gen 3 dont la réputation n’est plus à faire.

De la même manière pour le S25 à venir en 2025, les Galaxy S25 seraient équipés de puces Exynos et Snapdragon. Difficile de dire à ce stade laquelle des deux puces sera la meilleure. Certaines fuites indiquent déjà qu’Exynos serait plus puissant que son homologue de Qualcomm. Mais il y a un autre domaine dans lequel la puce maison de Samsung surpasserait Snapdragon : l’efficacité énergetique.

C’est une surprise. En effet, Avec le S22, Samsung avait connu de nombreux problèmes de surchauffe. Cela avait mené à l’adoption pour le S23 de la puce Snapdragon 8 Gen 2 pour tous les modèles, quel que soit les marchés. L’évocation d’un retour d’Exynos pour le S24 avait d’ailleurs fait hausser les sourcils dans la presse tech, chez nous les premiers.

La puce Exynos 2500 du Galaxy S25 s’annonce prometteuse

Mais finalement les peurs des consommateurs ne se sont pas réalisées. La sortie du Galaxy S24 en février s’est déroulée sans accroc, contrairement à l’iPhone 15 qui a connu de gros problèmes de surchauffe en septembre. Cela laisse présager du bon pour la prochaine gamme Galaxy S25, ce que la presse sud-coréenne confirme maintenant.

Selon Business Korea, l’Exynos 2500 sera doté du Gate-All-Around (GAA) de Samsung Foundry. Cette nouvelle technologie permettrait à la puce Samsung de fonctionner à des températures plus froides que le Snapdragon 8 Gen 4, selon Business Korea. Avec une température mieux gérée, Exynos 2500 serait ainsi plus efficace et économe en énergie à performances égales.

En revanche, le journal sud-coréen infirme une précédente information du leaker @PandaFlashPro, qui indiquait que l’Exynos 2500 serait plus performant que le Snapdragon 8 Gen 4. Selon Business Korea, si l’efficacité énergétique sera au rendez-vous, en revanche la puce de Qualcomm serait plus puissante, bien que les deux processeurs joueront dans la même catégorie.

Le quotidien confirme également que les puces Exynos 2500 et Snapdragon 8 Gen 4 seront toutes deux basées sur un procédé de gravure 3nm. Si le géant sud-coréen utilisera le GAA, le Taïwanais TSMC, qui devrait produire le Snapdragon 8 Gen 4 pour Qualcomm, emploiera probablement la technologie FinFET habituelle.