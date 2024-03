Samsung Galaxy S25 : tout savoir sur les prochains smartphones haut de gamme

Concept de Galaxy S25 © Science and Knowledge

Depuis le 31 janvier, il est possible de se procurer l’un des Galaxy S24, qui comptent actuellement parmi les meilleurs smartphones en 2024. Le repos est de courte durée pour Samsung qui doit déjà se concentrer sur ses prochains modèles. En effet, ces derniers devront être à la hauteur face aux futurs iPhone 16.

Les premières rumeurs au sujet des Samsung Galaxy S25 commencent déjà à affluer sur la toile. Depuis quelques années, Samsung s’appuie sur une recette déjà très aboutie, qu’il peaufine au fil des générations. Cette année, les smartphones de la gamme “Galaxy S” ont profité de nombreuses améliorations. Ils ont notamment eu droit à des écrans plus lumineux, ainsi qu’à de meilleures performances. Mais également à une meilleure autonomie. Les derniers modèles ont également fait la part belle à l’IA avec Galaxy AI.

Nous avons réuni tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur les prochains smartphones haut de gamme du constructeur sud-coréen. Ces derniers devraient toujours être déclinés en trois versions : Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Vous pouvez compter sur nous pour mettre régulièrement à jour ce dossier, afin de vous faire part des toutes dernières informations.

Il est encore trop tôt pour connaître la date de lancement des prochains Galaxy S25. On peut toutefois se référer au calendrier de sorties habituel de la marque pour situer à peu près la fenêtre de lancement. Samsung a en effet pour habitude de présenter ses nouveaux modèles estampillés “S” lors de son traditionnel Galaxy Unpacked de début d’année. S’il reste fidèle à ses habitudes, Samsung pourrait lancer ses Galaxy S25 en janvier ou février 2025.

💰 Quel sera le prix des Galaxy S25 ?

Au même titre que la date de sortie, le prix des Galaxy S25 est pour le moment inconnu. Cette information est généralement révélée à l’occasion de la présentation officielle. Il faudra donc se montrer patient avant de découvrir le tarif des prochains smartphones haut de gamme. Nous ne manqueront pas de vous tenir informé lorsque les premières rumeurs sur le sujet émergeront.

Toutefois, si l’on se base sur le prix des modèles actuels, et que l’on prend en compte les potentielles améliorations matérielles et logicielles à venir, il se pourrait que le tarif des prochains Galaxy S soit encore plus salé. À moins que Samsung décide de baisser le prix de ses prochains modèles, comme il l’a fait en partie avec les modèles de la nouvelle génération. Pour information, les Galaxy S24 sont actuellement proposés aux tarifs suivants :

Galaxy S24 : à partir de 899 € ;

; Galaxy S24 + : à partir de 1 169 € ;

; Galaxy S24 Ultra : à partir de 1 469 €.

🤳 À quel design s’attendre pour le Galaxy S25 ?

On ne sait pas encore ce que Samsung nous réserve quant au design de ses prochains fleurons. Il se murmure toutefois que le Galaxy S25 pourrait afficher des dimensions plus imposantes que son prédécesseur, dues à un écran plus grand.

Galaxy S25

Pour le reste, les prochains smartphones pourraient s’appuyer une fois de plus sur le design de leurs prédécesseurs. Ils pourraient profiter éventuellement de quelques améliorations mineures. À moins que Samsung se décide à opérer de plus grands changements.

📱 Les Galaxy S25 profiteront-ils d’un nouvel écran ?

Selon les derniers bruits de couloir en date, le modèle standard de la gamme Galaxy S25 devrait adopter un tout nouveau format d’écran. En effet, la diagonale de la dalle du Samsung Galaxy S25 pourrait passer à 6,36 pouces, contre 6,2 pouces pour le modèle actuel. Le prochain smartphone disposerait ainsi d’un écran aussi gros que celui du Xiaomi 14. Pour le moment, il n’a nullement été fait mention des autres déclinaisons. Rappelons toutefois qu’il ne s’agit encore que de rumeurs à ce stade.

⚙️ Quelles seront les performances des Samsung Galaxy S25 ?

Samsung n’a pas pour habitude de décevoir en matière de performances. En effet, les Galaxy S23 et S24 font actuellement parti des smartphones les plus puissants sur le marché. Malgré l’abandon de la puce de Qualcomm au profit de l’Exynos 2400 sur les Galaxy S24 standards en France, ces derniers se sont montrés à la hauteur des attentes.

Une rumeur indique que Samsung pourrait rester sur sa lancée et intégrer une puce Exynos 2500 sur son Galaxy S25. Plus récemment, le leaker OreXda a même avancé que toute la gamme pourrait en être équipée.

À moins que le prochain Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 soit à l’honneur, comme le laisse entendre une autre rumeur. Le constructeur sud-coréen pourrait également réserver l’utilisation de la puce américaine à certains marchés. Ou à son modèle Ultra, comme il l’a fait cette année en France.

Selon les premières informations en notre possession, la puce Exynos 2500 sera le fruit d’un partenariat avec AMD. Elle mettra l’accent sur l’efficacité énergétique, plutôt que sur les performances pures. Samsung serait en train de développer en parallèle sa propre technologie de ray-tracing. Pour sa part, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 serait encore plus impressionnant que le Snapdragon 8 Gen 3, qui équipe actuellement les meilleurs flagships Android de 2024, comme le S24 Ultra, le ROG Phone 8 Pro, le OnePlus 12, ou encore le Xiaomi 14. Quoi qu’il en soit, il est pour l’heure impossible de savoir quel SoC équipera les prochains smartphones de la gamme.

Une autre rumeur indique que les Galaxy S25 pourraient profiter d’une toute nouvelle norme de stockage. Et accessoirement la plus rapide au monde. En effet, l’UFS 4.0 4-lane CS serait capable d’offrir des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 8 Gbit/s.

Les Galaxy S25 pourrait également profiter d’une intégration encore plus poussée de Galaxy AI, l’IA générative de Samsung introduite sur les Galaxy S24 avec One UI 6.1. On pourrait par exemple voir arriver de nouvelles fonctionnalités ?

📸 Quel équipement pour la photo sur les Galaxy S25 ?

Les Galaxy S25 et S25+ pourraient profiter d’un nouvel appareil photo, selon les rumeurs qui circulent. En effet, un capteur Sony viendrait remplacer l’actuel capteur ISOCELL, que la marque avait pour coutume d’utiliser. Si ce changement d’équipement est bel et bien prévu, il s’agit d’une bonne nouvelle. En effet, les appareils photo de Sony ont la réputation d’offrir d’excellents clichés, et particulièrement en conditions nocturnes. Sachant que les Galaxy S24 comptent déjà parmi les meilleurs smartphones sur le terrain de la photo, cela pourrait permettre à Samsung de passer encore un nouveau cap en la matière.

Selon le leaker Revegnus, ce nouveau composant devrait remplacer le capteur ISOCELL GN3 de 50 Mpx, utilisé depuis les S22. La même rumeur suggère par ailleurs que le modèle Ultra devrait quant à lui profiter d’un nouveau capteur ISOCELL de 1 pouce. Ce dernier serait doté d’un autofocus à double pixel, ainsi que d’un zoom de recadrage. Il conserverait d’autre part une définition de 200 Mpx. On rappelle toutefois que ces informations sont à prendre avec d’énormes pincettes, tant que la firme sud-coréenne n’aura rien confirmé à ce sujet.

🔋 Quelle sera l’autonomie des Galaxy S25 ?

Aucune information n’a pour le moment fuité concernant la taille des prochaines batteries qui équiperont les Galaxy S25. Toutefois, si l’on suit la logique opérée par Samsung sur ses précédents modèles, on peut s’attendre à ce que les accumulateurs embarqués sur les prochains modèles gagnent en puissance.