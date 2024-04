Finalement, les Galaxy S25 seraient équipés de puces Exynos et Snapdragon

L’année dernière, Samsung avait équipé les Galaxy S23 de la même puce : la Snapdragon 8 Gen 2. Il s’agissait d’une rupture avec ses standards habituels. Le constructeur nous avait habitués à proposer deux configurations distinctes en fonction des marchés, l’une avec un processeur Exynos de son cru et l’autre avec un processeur Snapdragon.

Pour sa série Galaxy S24, sortie en début d’année, Samsung n’avait toutefois pas réitéré l’expérience. Le modèle Ultra est propulsé par la Snapdragon 8 Gen 3 sur tous les marchés. En France, les deux autres modèles doivent toutefois se contenter de la solution maison de Samsung. Selon nos tests, l’Exynos 2400 offre de bonnes performances qui restent toutefois en retrait face au processeur 8 Gen 3.

Galaxy S25 : une puce Exynos 2500 ou Snapdragon 8 Gen 4 en fonction des marchés ?

Mais qu’en est-il de la prochaine fournée de smartphones haut de gamme ? Début mars, le leaker OreXda affirmait que tous les modèles de S25 seraient propulsés par une puce Exynos. Et ce sur tous les marchés. Une rumeur démentie dans la foulée par le célèbre leaker Revegnus. Vu que le nouveau patron de la division smartphones de Samsung apprécie Qualcomm, “il est encore plus difficile de croire qu’il abandonnera Qualcomm et utilisera uniquement des puces Exynos“, estime-t-il.

De son côté, DigiTimes vient également de réfuter la rumeur relayée par OreXda. Samsung prévoirait aussi d’équiper ses modèles phares de puces signées Qualcomm. Si le constructeur continue sur sa lancée, on devrait ainsi retrouver la future puce Snapdragon 8 Gen 4 sur les Galaxy S25 Ultra. En fonction des régions, les Galaxy S25 et S25+ pourraient être équipés du nouveau processeur de Qualcomm ou de l’Exynos 2500.

En l’absence d’informations officielles, il faut évidemment prendre ces fuites avec le recul d’usage. En attendant d’en savoir plus, n’hésitez pas à parcourir notre dossier complet sur le Galaxy S25.