Galaxy S25 : dites au revoir au modèle Plus, la gamme ne compterait plus que deux modèles

Depuis 2020, Samsung propose un trio de Galaxy S : un modèle standard, un Plus grand format et un Ultra haut de gamme. Mais pour la prochaine génération, la firme coréenne pourrait bousculer ses habitudes en supprimant le modèle Plus.

La fin du Samsung Galaxy S25+ ? © Science & Knowledge

Depuis 2020, Samsung nous a habitués à un trio de smartphones pour sa série Galaxy S. On retrouve ainsi un modèle standard, une version Plus avec un grand écran, et un Ultra bourré de fonctionnalités premium. C’est le cas de la série actuelle, composée des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra.

Pour la prochaine génération, on pourrait donc s’attendre à la même stratégie avec les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Mais il semblerait que Samsung envisage de secouer un peu tout ça en supprimant possiblement le modèle Plus.

Samsung Galaxy S25 : vers la fin du modèle Plus ?

Selon le site Android Headlines, la série Galaxy S25 ne compterait que deux modèles : le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Ultra. Leur base de données ne mentionnerait en effet que ces versions, laissant le S25+ sur le carreau. Attention toutefois, il reste encore du temps avant la sortie officielle et les plans peuvent évoluer. Prenez donc cette information avec prudence.

Mais pourquoi cet éventuel changement de cap ? Ces dernières années, on observe une tendance croissante : les inconditionnels des formats compacts se tournent vers le modèle standard, tandis que les amateurs de grands écrans plébiscitent la version Ultra. Le S25+ se retrouve ainsi un peu « coincé » entre les deux, et ses ventes s’en ressentent. C’est sans doute l’une des raisons qui pourrait pousser Samsung à faire l’impasse sur cette version.

De plus, les différences entre le modèle standard et le Plus se sont progressivement réduites au fil des générations. Prenons l’exemple du Galaxy S24 et du S24+ : le seul écart notable réside dans la taille de l’écran, sa résolution et la capacité de la batterie. Pour le reste, la fiche technique est quasiment identique.

Ce manque de distinction pourrait être un autre facteur motivant la décision de Samsung. Évidemment, certains habitués du format Plus pourraient être déçus. Néanmoins, rappelons que rien n’est confirmé pour le moment. Rendez-vous dans les prochains mois pour en savoir plus sur la stratégie de Samsung pour la série Galaxy S25.

Source : Android Headlines