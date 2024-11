Samsung Galaxy S25 et S25 Slim, de nouvelles indiscrétions en disent plus sur la date de lancement

Selon de récentes rumeurs, le lancement de la nouvelle gamme de smartphones de Samsung serait prévu pour fin janvier. On vous en dit plus.

Concept de Galaxy S25 © Technizo Concept

Alors que le Samsung Galaxy S24 est disponible depuis le début de l’année 2024 et fait évidemment partie des meilleurs smartphones du marché, le géant sud-coréen ne cesse de laisser fuiter des détails sur le prochain fleuron de la marque et ses différentes déclinaisons, et sur leur date de lancement.

Il serait évidemment logique que le nouveau Galaxy S25 sorte en janvier ou février 2025, car Samsung a pour habitude de présenter ses nouveaux modèles lors du traditionnel Galaxy Unpacked du début d’année.

Ainsi, personne n’a été surpris d’apprendre par FNNews, un site sud-coréen, que la date du 23 janvier était évoquée pour le lancement de la nouvelle gamme S25. Mais d’autres indiscrétions ont été annoncées, laissant encore une fois les rumeurs se déployer au fil des réseaux sociaux.

Quelles sont les dernières fuites sur le S25 ?

Il y a quelques semaines, des rumeurs, provenant de Ice Universe, un informateur plutôt fiable, laissaient entendre que tous les Galaxy S25, quelle que soit leur gamme, seraient équipés d’une puce Snapdragon 8 Elite, ce qui est une politique inhabituelle pour Samsung. En effet, l’entreprise réserve généralement les puces les plus puissantes pour les téléphones haut de gamme comme les versions Ultra. On parle aussi d’améliorations pour l’appareil photo ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme le bouton d’appel d’urgence et l’usage de l’IA aussi bien pour améliorer l’autonomie que pour d’autres tâches quotidiennes.

Mais ce qui nous a le plus surpris dans les annonces de FNNews, c’est l’arrivée inattendue d’une version Slim du Galaxy S25 qui pourrait potentiellement remplacer l’édition FE (Fan Edition). Mais elle serait encore en phase de développement, ce qui pourrait poser un problème de calendrier et retarder le lancement de la gamme entière. Samsung a aussi la possibilité d’annoncer la sortie de gamme S25, en précisant que la version Slim ne serait disponible à la vente que 2 ou 3 mois plus tard.

Comme d’habitude, il ne s’agit que de rumeurs à considérer avec précaution.