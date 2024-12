L’affiche de lancement du Samsung Galaxy S25 vient de fuiter, ainsi que des photos du S25 Plus

Concept de S25 Ultra DR

Entre vidéos et images mises en ligne puis retirées, indiscrétion des constructeurs ou déclarations faussement involontaires, il ne se passe pas 15 jours sans qu’une nouvelle fuite ne vienne alimenter de nouvelles rumeurs sur la nouvelle série des smartphones haut de gamme, Galaxy S25. Dernièrement, ce sont les pièces détachées des tiroirs de carte SD qui laissaient entrevoir les couleurs des prochains smartphones de la gamme, et un bout de vidéo qui supposait un design amélioré par rapport aux précédentes rumeurs…

L’affiche de lancement du Galaxy Unpacked a fuité

Aujourd’hui, c’est le leaker Evan Blass qui partage l’affiche de lancement du Galaxy Unpacked. Cette image comprend la date du 22 janvier, ce qui confirme toutes les précédentes rumeurs et suppositions qui annonçaient la deuxième quinzaine de janvier pour le Galaxy Unpacked, ainsi qu’une forme de X, formé par les coins arrondis de 4 smartphones.

Crédi t: Evan Blass

Ce sont les 4 modèles de téléphone qui ont enflammé la toile. Nous étions sûrs de découvrir 3 téléphones : le Samsung Galaxy S25, le Galaxy S25 Plus et le Samsung Galaxy S25 Ultra. Mais quel est le 4ème modèle ?

Un modèle Slim est en développement mais ne devrait pas être prêt avant le mois d’avril, si les précédentes fuites se révélaient exactes. Un modèle Fan Edition (FE) serait aussi dans les tuyaux, mais la surprise serait totale car aucune info n’a fuité.

Durant l’été 2024, des rumeurs avaient annoncé que la firme coréenne allait supprimer le modèle Plus… Mais des images provenant d’un autre leaker, nommé @Jukanlosreve, à qui l’on doit des infos sur le smartphone pliant d’Apple, sont censées montrer les phases avant, arrière et les côtés du prétendu Samsung Galaxy S25 Plus.

© Jukanlosreve

Il s’agirait peut-être là de notre 4ème modèle présent sur l’affiche de lancement.

Evan Blass est également à l’origine d’une autre fuite concernant les modèles S25 tant attendus. Il s’agirait des couleurs officielles proposées par chacun des modèles de la gamme.

Selon Blass, les Samsung Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus seront vendus en bleu noir, rouge corail, bleu glacé, menthe, marine, or rose et ombre argentée, tandis que le Samsung Galaxy S25 Ultra sera disponible en noir titane, gris titane, vert jade titane, noir de jais titane, or rose titane, bleu argent titane et argent blanc titane.