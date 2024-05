Galaxy S26 : déjà une première fuite concernant Exynos 2600, c’est prometteur

Le Galaxy S26 est loin d’être sorti, mais voilà déjà une première fuite le concernant. C’est tout d’abord sa puce Exynos 2600 qui se révèle via les médias sud-coréens, qui rapportent que Samsung Foundries sera bientôt à même de concurrencer TSMC.

Concept de Galaxy S26 Ultra © Concept Mob / YouTube

Pour le Galaxy S25, Samsung opterait pour une stratégie à double puce, qui verrait ses smartphones équipés de puces Exynos et Snapdragon selon les marchés. Rien n’est moins sûr pour 2026, puisque le géant sud-coréen pourrait décider de privilégier uniquement sa puce maison. Le S25 est encore loin d’être sorti, voici pourtant déjà des rumeurs concernant son successeur, le Samsung Galaxy S26 et sa puce, Exynos 2600.

Samsung adopte le processus de fabrication 2nm avec Exynos 2600

Repéré par Sam Mobile, un article dans le média sud-coréen ET News indique que Samsung a commencé à développer un chipset portant le nom de code “Thetis“. Thétis (en français) est une figure de la mythologie grecque où elle joue plusieurs rôles, notamment celui de nymphe des mers. Elle est surtout connue comme la mère d’Achille, le demi-dieu héro de la guerre de Troie.

La publication affirme que l’entreprise commencera à produire en masse ce SoC dans la deuxième moitié de 2025. Cette puce serait alors intégrée aux smartphones de la gamme Galaxy S26. Il s’agirait donc logiquement d’Exynos 2600.

À cette fin, Samsung Foundry, la branche fabricant des puces, se préparerait au lancement d’un processus de fabrication 2nm. Nommé SF2, ce processus serait prêt à concurrencer le taïwanais TSMC à temps pour la production de masse du S26. De quoi fournir des puces Exynos 2600 sur tous les marchés où Samsung compte lancer son fleuron. Actuellement, les entreprises du secteur ne sont capables que de fournir que des puces gravées en 3nm.

Le journaliste et leaker Roland Quandt avait précédemment affirmé que pour la conception d’Exynos 2600, Samsung projetterait d’abandonner son partenariat avec AMD. Le sud-coréen pourrait proposer un GPU maison pour le chipset de 2026.

Selon des premiers benchmarks, Exynos 2500 serait plus puissant que son soncurrent Snapdragon 8 Gen 4. Cela n’a bien sûr rien d’officiel et nous ne le saurons vraiment qu’à la sortie des Galaxy S25, a priori en janvier 2025. Toutefois, il serait intéressant de voir si Samsung réussit à renouer avec une telle performance en 2026, ce qui rendrait le sud-coréen tout simplement incontournable face à Apple et Qualcomm.