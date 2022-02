Le Galaxy Unpacked 2022 est terminé et Samsung vient de présenter ses nouvelles tablettes, les Galaxy Tab S8, S8+ and S8 Ultra. Prix, date de sortie, fiche technique, on vous dit tout à leur sujet.

Samsung a présenté ses nouveaux flgaships, les Samsung Galaxy S22 et S22+, ce mercredi 9 février lors de la conférence Galaxy Unpacked. Le géant sud-coréen a également présenté ses toutes nouvelles tablettes, les Galaxy Tab S8, S8+ and S8 Ultra.

Les Galaxy Tab S8 © Samsung

« Les Tab S8, S8+ et notre toute première Tab S8 Ultra enfreignent les règles des tablettes » indique la firme sud-coréenne dans un communiqué. Samsung a dévoilé trois nouvelles tablettes opérant sous Android 12 qui risquent fortement de faire jalouser l’iPad avec leur taux de rafraîchissement en 120 Hz, leurs sublimes écrans et leurs solides appareils photo. Prix, date de sortie, fiche technique, on vous dit tout au sujet des Galaxy Tab S8.

Galaxy Tab S8 : prix et date de sortie

Il est d’ores et déjà possible de précommander les Samsung Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra. Voici les prix :

Samsung Galaxy Tab S8 : Tab S8 8/128 Go : 749 € Tab S8 8/256 Go : 799 € Tab S8 8/128 Go 5G : 899 € Tab S8 8/256 Go 5G : 949 €

:

Samsung Galaxy Tab S8+ : Tab S8+ 8/128 Go : 949 € Tab S8+ 8/256 Go : 999 € Tab S8+ 8/128 Go 5G : 1099 € Tab S8+ 8/256 Go 5G : 1149 €

:

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : Tab S8 Ultra 8/128 Go : 1149 € Tab S8 Ultra 16/512 Go : 1449 € Tab S8 Ultra 8/128 Go 5G : 1299 € Tab S8 Ultra 16/512 Go 5G : 1599 €

:

Galaxy Tab S8 : quelle fiche technique ?

Les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra possèdent des caractéristiques communes. Toutes tournent sur Android 12.0, possèdent un capteur 13 mégapixels avec autofocus et un autre de 6 mégapixels, en ultra-wide, à l’arrière. Elles profitent d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1 en huit cœurs, gravé en 4 nm. Toutes les trois disposent de la 5G, d’une puce Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Toutes disposent d’un port USB-C 3.2, d’un son 4 hautparleurs signé AKG avec Dolby Atmos et de 3 microphones. Elles sont toutes trois capables de filmer jusqu’en 8K à 60 FPS.

En termes d’autonomie et de batterie, la Galaxy Tab S8 possède une batterie de 8 000 mAh, la Galaxy Tab S8+ de 10 900 mAh et la Galaxy Tab S8 Ultra de 11 200 mAh. Toutes les trois seront capables de la charge rapide jusqu’à 45 W.

Galaxy Tab S8 : tout pour plaire, sauf son écran

La Galaxy Tab S8 comprend un écran de 11″ en 2560×1600 (WQXGA, 276 ppi), en LTPS TFT et pas en Super AMOLED, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, comme les deux autres tablettes annoncées. La tablette fait 165,3 x 253,8 mm pour 6,3 mm d’épaisseur. En fonction, la Galaxy Tab S8 fait 503 grammes (en WiFi) et 507 grammes en 5G.

Samsung Galaxy Tab S8 et S8+ © Tom’s Guide FR

Galaxy Tab S8+ : l’entre-deux qu’on aime bien

La Galaxy Tab S8 profite, elle, d’un écran plus grand, de 12,4″, en 2800×1752 (WQXGA+, 266 ppi), mais en Super AMOLED. Elle fait 185 x 285 mm pour 5,7 mm d’épaisseur. Elle est donc légèrement plus fine que sa petite sœur. Son poids est de 567 grammes en version Wifi et 572 grammes en édition 5G. Elle profite, comme la Tab S8, d’un capteur à selfie en 12 mégapixels ultra-large. Grosse différence, le capteur d’empreinte, qui passe sous l’écran.

Galaxy Tab S8 Ultra : une énorme tablette pour les pros

La Galaxy Tab S8 Ultra s’approche plus d’un PC portable avec son écran de 14,6″, en 2960 x 1848 (WQXGA+, 240 ppi), là aussi en Super AMOLED. Elle affiche des dimensions en 208,6 x 326,4 mm pour 5,5 mm d’épaisseur seulement. Elle fait 726 grammes en édition Wifi et 728 grammes en 5G.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra © Tom’s Guide FR

La partie photo est assurée à l’avant par un capteur large de 12 mégapixels appuyé d’un second, là aussi de 12 mégapixels, mais en ultra-large. Le capteur d’empreinte est là aussi sous l’écran.

Les Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S8+ seront disponibles en graphite, silver et pink gold, la Tab S8 Ultra ne sera disponible qu’en graphite. Toutes trois seront livrées avec un S Pen.