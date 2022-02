Samsung dévoile ses Galaxy S22 et S22+ : date de sortie, prix, fiche technique, ce qu’il faut retenir

Samsung vient de présenter sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme. Voici la fiche technique, le prix et la date de sortie du S22 et du S22+.

Samsung a officialisé le S22 et le S22+ – Crédit : Galaxie Media

Samsung a présenté ses nouveaux flgaships ce mercredi 9 février lors de la conférence Galaxy Unpacked dédiée notamment aux Galaxy S22. Trois smartphones 5G tournant sous Android 12 ont été dévoilés à cette occasion : le S22, le S22+ et le S22 Ultra. Vous noterez que Samsung s’est efforcé de recycler des filets de pêche abandonnés dans la mer pour concevoir ses Galaxy S22. Dans cet article, nous nous focalisons exclusivement sur le S22 et le S22+. Deux smartphones très similaires, hormis sur quelques aspects.

S22 et S22+ : quelles sont leurs différences ?

Le S22+ et le S22+ n’ont pas les mêmes dimensions. Le premier cité est équipé d’un écran AMOLED FHD+ s’étalant sur 6,1 pouces. Le second est également doté d’une dalle AMOLED FHD+ sauf que celle-ci mesure 6,6 pouces. Plus imposant, le S22+ est également plus lourd. Il affiche 196 grammes sur la balance tandis que son petit frère pèse seulement 168 grammes.

En ce qui concerne la batterie, les deux téléphones ne sont pas logés à la même enseigne. Le S22 possède une batterie de 3700 mAh alors que celle du S22+ a une capacité de 4500 mAh, synonyme d’autonomie accrue. Pour mémoire, il se murmurait que Samsung souhaitait améliorer la recharge rapide sur les S22. Et c’est le cas sur le S22+ qui peut monter jusqu’à 45W. En revanche, le modèle de base est uniquement compatible avec la recharge rapide 25W.

Enfin, le S22 classique fonctionne en WiFi 6 alors que son grand frère est compatible avec le WiFi 6E, un nouveau standard qui offre des débits supérieurs et une latence réduite.

S22 et S22+ : quelles sont leurs points communs ?

Les deux smartphones ont chacun un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos 2200, fruit de la collaboration entre Samsung et AMD. Grâce à sa partie graphique basée sur l’architecture RDNA 2, il devrait notamment faire des merveilles visuellement parlant. Du reste, il sera aidé dans sa tâche par 8 Go de mémoire vive et par 128 Go ou 256 Go de stockage interne, selon le modèle. Ce processeur sera réservé au marché européen. D’autres modèles (destinés notamment aux utilisateurs américains) seront quant à eux équipés d’un Snapdragon 8 Gen 1.

Par ailleurs, les deux modèles sont tous les deux composés d’un triple module photo dorsal avec un capteur de 50 mégapixels (f/1,8, 85 degrés), un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2, 120 degrés) et un téléobjectif de 10 mégapixels (f/2,4, 36 degrés). À l’avant, les utilisateurs bénéficieront d’un capteur de 10 mégapixels pour prendre des selfies (f/2,2, 80 degrés).

Tous les deux seront entre outre bardés de capteurs (accéléromètre, capteur d’empreintes digitales à ultrasons, baromètres, gyroscope, capteur de lumière, capteur géomagnétique, capteur de proximité).

Le S22 et le S22+ – Crédit : Galaxie Media

S22 et S22+ : prix et date de sortie

Il est d’ores et déjà possible de précommander le S22 et le S22+ qui seront seulement disponibles à compter du 11 mars. Fait appréciable, Samsung offre des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro pour les personnes ayant précommandé un Galaxy S22. Voici les prix :