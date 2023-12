Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra : prix, fiche technique, date de sortie, tout savoir sur la nouvelle génération de tablettes premium

Galaxy Tab S9 ©Samsung

Disponibles depuis le 11 août 2023, les nouvelles tablettes tactiles haut de gamme de Samsung se déclinent en trois versions : la Galaxy Tab S9, S9+, et S9 Ultra. À l’instar des précédents modèles, les trois tablettes premium proposent toujours un format hybride entre la tablette et le PC.

Le constructeur sud-coréen n’a pas opéré de changements drastiques sur sa ligne, mais a toutefois apporté quelques rafraîchissements bienvenus. Autrement, les différences entre les modèles de la gamme résident toujours principalement sur la taille de l’écran et de la batterie. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les dernières tablettes estampillées S9 Series.

📅 Depuis quand sont sorties les Tab S9, S9+ et S9 Ultra ?

Après avoir été présentée aux côtés des nouveaux smartphones pliables de la marque lors de l’évènement Galaxy Unpacked, qui s’est tenu fin juillet, la nouvelle génération de Galaxy Tab est disponible depuis le 11 août 2023, soit le même jour que les Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Watch 6.

💰 Quel prix pour les Galaxy Tab S9 ?

Samsung propose chacune de ses tablettes en deux déclinaisons : Wi-Fi ou 5G. Elles peuvent être commandées sur le site de Samsung aux tarifs suivants :

Wi-Fi 5G Galaxy Tab S9 899 € (8 Go + 128 Go) / 1 049 € (12 Go + 256 Go) 1 099 € (8 Go + 128 Go) / 1 199 € (12 Go + 256 Go) Galaxy Tab S9+ 1 149 € (12 Go + 256 Go) / 1 279 € (12 Go + 512 Go) 1 329 € (12 Go + 256 Go) / 1 449 € (12 Go + 512 Go) Galaxy Tab S9 Ultra 1 349 € (12 Go + 256 Go) / 1 499 € (12 Go + 512 Go) / 1 749 € (16 Go + 1 To) 1 579 € (12 Go + 256 Go) / 1 679 € (12 Go + 512 Go) / 1 899 € (16 Go + 1 To)

Jusqu’au 27 décembre, Samsung vous rembourse 150 € pour l’achat d’une Galaxy Tab S9, 200 € pour l’achat d’une Galaxy Tab S9+, et 250 € si vous achetez une Galaxy Tab S9 Ultra. Par ailleurs et jusqu’au 9 janvier 2024, le constructeur vous offre en prime une paire de Galaxy Buds 2 Pro pour l’achat d’une Galaxy Tab S9 Ultra.

Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9 (128 Go) Wifi Amazon 500€

Rakuten 549.99€

RueDuCommerce 659.99€

Fnac 702€

Cdiscount 708€

Pixmania FR 768.15€

Boulanger 799€

E.Leclerc 809€

Back Market 867.07€

Samsung 899€

Materiel.net 899.95€

Carrefour 899.99€ Plus d'offres Samsung Galaxy Tab S9 (256 Go) Wifi Rakuten 682.98€

RueDuCommerce 775€

Amazon 799€

Cdiscount 817.99€

Fnac 845.74€

E.Leclerc 936€

Samsung 1049€

Boulanger 1049€

Materiel.net 1,049.95€

Darty 1,049.99€ Plus d'offres

Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9+ (256 Go) Wifi Amazon 500€

Rakuten 729.99€

RueDuCommerce 859.99€

Fnac 876€

Cdiscount 882€

Pixmania FR 899.90€

Boulanger 999€

E.Leclerc 1070€

Samsung 1149€

Materiel.net 1,149.95€

Darty 1,149.99€

Carrefour 1,219.99€ Plus d'offres Samsung Galaxy Tab S9+ (512 Go) Wifi Fnac 1,053.73€

RueDuCommerce 1,053.73€

Amazon 1,123.89€

E.Leclerc 1124€

Cdiscount 1149€

Boulanger 1149€

Rakuten 1,239.39€

Pixmania FR 1,257.37€

Samsung 1279€

Materiel.net 1,279.96€

Darty 1,279.99€ Plus d'offres

Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (256 Go) Wifi Rakuten 866.98€

RueDuCommerce 995.40€

Fnac 1008€

Cdiscount 1012€

Amazon 1140€

E.Leclerc 1194€

Pixmania FR 1,321.69€

Samsung 1349€

Boulanger 1349€

Materiel.net 1,349.95€

Darty 1,349.99€

Carrefour 1,399.99€ Plus d'offres Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (512 Go) Wifi Rakuten 954.99€

Pixmania FR 974.90€

RueDuCommerce 1,084.50€

Fnac 1095€

Cdiscount 1101€

Amazon 1165€

E.Leclerc 1359€

Samsung 1499€

Boulanger 1499€

Materiel.net 1,499.95€

Darty 1,499.99€ Plus d'offres

📱 Quel design et écran pour les Galaxy Tab S9 et S9+ ?

Les Samsung Galaxy Tab S9 et S9+ n’apportent pas de grandes nouveautés en termes de dimensions. En effet, les remplaçantes des Tab S8 et S8+ proposent toujours des écrans de 11 pouces pour le plus petit modèle, et de 12,4 pouces pour le modèle Tab S9+. La Galaxy Tab S9 Ultra reprend également l’immense écran AMOLED de 14,6 pouces du modèle précédent. Il s’agit toujours de la plus grande tablette Android du marché à l’heure actuelle.

La Tab S9 se distingue toutefois de sa prédécesseur en proposant cette fois-ci un écran Dynamic AMOLED 2X, comme les autres modèles de la gamme, en lieu et place du LCD. Par ailleurs, les dalles des tablettes proposent toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Samsung a d’autre part ajouté la technologie Tech Vision Booster, qui permet de booster la luminosité de l’écran, comme sur le Galaxy S23. Les écrans sont également compatibles avec le standard HDR10+, qui permet de sublimer les contrastes entre les couleurs vives et sombres.

Pour le reste, la nouvelle génération de tablettes adopte un design similaire à la précédente, avec un contour en métal Aluminium Armor. La plus grande nouveauté par rapport aux Tab S8 réside dans l’implémentation de la certification IP68 sur les trois modèles de la gamme. Les tablettes premium Samsung sont ainsi en mesure de résister à l’immersion dans l’eau jusqu’à 1,50 m pendant 30 minutes, et profitent également d’une étanchéité totale à la poussière.

Le S-Pen, certifié IP68 lui aussi, est bien évidemment toujours inclus, et le clavier Cover est vendu séparément. Toutes les déclinaisons de la série sont par ailleurs proposées en deux coloris : anthracite et crème.

⚙️ Quelles performances et combien de stockage pour les Galaxy Tab S9 ?

Que vous souhaitiez travailler ou jouer à des jeux exigeants, les tablettes Tab S9 sont des alliées idéales grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ce dernier a déjà fait ses preuves sur de nombreux smartphones premium récents. Cette version optimisée spécialement pour les appareils de la marque fait des merveilles, puisqu’elle permet d’obtenir à la fois des performances accrues, pour une utilisation fluide en toutes circonstances, et de profiter d’une meilleure gestion énergétique. Il est également possible de connecter une manette en Bluetooth pour jouer.

En plus de profiter du Soc dernier cri de Qualcomm, les trois ardoises fonctionnent sous Android 13 avec la dernière surcouche de Samsung, la One UI 5.1.1. L’interface offre de nombreuses fonctionnalités qui améliorent notamment le confort d’utilisation en multitâche. Il suffit simplement de glisser/déposer les applis pour scinder l’écran en plusieurs parties. D’autre part, Samsung offre un an d’accès gratuit à la version complète de Good Notes, une appli qui permet de laisser libre cours à son imagination, en prenant des notes, en dessinant, etc. Les tablettes bénéficieront par ailleurs de 4 ans de mises à jour Android, et de 5 ans de mises à niveau de sécurité.

Les Galaxy Tab S9 Series disposent également d’un son de qualité, grâce à leurs quatre haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos, qui offrent une expérience sonore des plus immersives.

Le stylet fourni offre une prise en main confortable et se montre à la fois précis et réactif. Grâce à la fixation magnétique et à la charge bidirectionnelle, le S Pen peut être rechargé en toute simplicité. Il suffit pour ce faire, de le fixer sur l’espace de rangement dédié à l’arrière de la tablette. Bien que l’utilisation du stylet soit on ne peut plus intuitive, les Tab S9 sont, à l’instar de la précédente génération, compatibles avec le logiciel Samsung DeX, qui vous permet de transformer votre tablette en ordinateur, en lui ajoutant notamment un clavier et une souris.

Voici les différentes configurations possibles en terme de stockage et de mémoire vive :

Tab S9 :

8 ou 12 Go de RAM ;

ou ; 128 ou 256 Go de stockage.

Tab S9+ :

12 Go de RAM ;

; 256 ou 512 Go de stockage.

Tab S9 Ultra :

12 ou 16 Go de RAM ;

ou ; 256, 512 Go ou 1 To de stockage.

Un port micro SD vous permet par ailleurs d’étendre facilement la capacité de stockage de votre Tab.

🆚 Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra : comparatif des caractéristiques techniques

Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Dimensions 16.58 x 25.43 x 0.59 cm 18.5 x 28.5 x 0.57 cm 20.86 x 32.64 x 0.55 cm Poids 498 g (Wi-Fi) – 500 g (5G) 581 g (Wi-Fi) – 586 g (5G) 732 g (Wi-Fi) – 737 g (5G) Écran AMOLED – 11″ – 2560 x 1600 px – 120 Hz AMOLED – 12.4″ – 2800 x 1752 px – 120 Hz AMOLED – 14.6″ – 2960 x 1848 px – 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire vive (RAM) 8 Go ou 12 Go 12 Go 12 Go ou 16 Go Système d’exploitation One UI 5.1.1 (Android 13) One UI 5.1.1 (Android 13) One UI 5.1.1 (Android 13) Batterie 8 400 mAh (45 W) 10 090 mAh (45 W) 11 200 mAh Stockage 128 Go ou 256 Go 256 Go ou 512 Go 256, 512 Go ou 1 To Connectivité Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Caméras arrière 13 Mpx 13 + 8 Mpx 13 + 8 Mpx Caméras avant 12 Mpx 12 Mpx 12 + 12 Mpx Résistance à l’eau et à la poussière IP68 IP68 IP68

🔋 Quelle autonomie pour les Galaxy Tab S9 ?

Si la Tab S9+ conserve la même capacité de batterie (10 090 mAh) que le modèle précédent, la batterie de la Tab S9 gagne en revanche en puissance, en passant à 8 400 mAh, contre 8 000 mAh sur le modèle de l’année dernière. La capacité de la batterie reste également inchangée (11 200 mAh) sur la version la plus aboutie de la gamme. Samsung annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 15 heures en lecture vidéo pour les trois tablettes.

Voici un petit récapitulatif des capacités des batteries sous forme de liste :

Samsung Galaxy Tab S9 : 8 400 mAh ;

; Samsung Galaxy Tab S9+ : 10 090 mAh ;

; Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : 11 200 mAh.

Par ailleurs, les tablettes sud-coréennes sont toujours compatible avec la recharge rapide à 45 W, ainsi que le partage d’énergie filaire.

📷 Galaxy Tab S9 : quel équipement pour la photo ?

Concernant les appareils photo, les tablettes de la gamme Tab S9 embarquent les équipements suivants :

Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Caméra arrière 13 Mpx 13 + 8 Mpx 13 + 8 Mpx Caméra avant 12 Mpx 12 Mpx 12 + 12 Mpx

Les capteurs sont davantage dédiés aux appels vidéo, et n’ont pas spécialement vocation à saisir d’excellentes photographies comme les smartphones Galaxy S23 par exemple. Les tablettes sont par ailleurs à même de filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde.

🌳 La démarche écoresponsable de Samsung

Le constructeur sud-coréen s’engage toujours plus en faveur de l’environnement avec sa nouvelle série de tablettes. En effet, ces dernières ont été conçues avec pas moins de 17 composants recyclés, dont du plastique, de l’aluminium et du verre, qui comprennent au minimum 10 % de composants recyclés. L’emballage est pour sa part composé à 100 % de papier recyclé. Les Tab S9 se présentent ainsi comme des appareils résolument plus durables, en s’inscrivant pleinement dans la démarche écoresponsable suivie par la marque.

➕ Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra : quels accessoires pour les tablettes ?

Si un stylet S Pen est inclus avec chaque modèle, cela n’est pas le cas du clavier ou de l’étui qui ne sont pas fournis. Il est de ce fait nécessaire de se les procurer sur le site de Samsung, dans l’éventualité où vous souhaitez enrichir encore plus votre expérience. Les tarifs des accessoires varient en fonction du modèle de tablette pour lequel ils se destinent.

Voici la liste des accessoires disponibles pour les trois modèles de Galaxy Tab S9 :

Étui Note View ;

; Book Cover Hybride ;

; Book Cover Keyboard ;

; Book Cover Keyboard Slim ;

; Film de protection anti-reflet ;

; Étui anti-espion ;

; Coque arrière renforcée.

