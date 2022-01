Galaxy S22 : lancement imminent, Samsung confirme la conférence Unpacked pour le 9 février

Samsung vient de confirmer officiellement la date et l’heure de sa prochaine conférence Galaxy Unpacked. Elle se tiendra le 9 février prochain. Les nouveaux Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra seront annoncés lors de cette conférence.

Après de multiples fuites sur la date de lancement du Galaxy S22, Samsung a enfin annoncé officiellement la date et l’heure de la prochaine conférence Galaxy Unpacked. Elle se tiendra le 9 février prochain à 16h, heure française. Vous pourrez la voir en direct sur la chaîne YouTube de Samsung.

La conférence Galaxy Unpacked est confirmée pour le 9 février – Crédit : Samsung

La star de la conférence Unpacked sera le tant attendu Galaxy S22. Au total, le constructeur sud-coréen devrait présenter trois modèles : le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra. Celui-ci est d’autant plus attendu qu’il devrait marquer le retour de la gamme des Galaxy Note. En effet, le S22 Ultra pourrait même s’appeler S22 Note. En plus d’intégrer un stylet S-Pen, il aurait un design similaire à celui des précédents Galaxy Note.

Samsung promet que le Galaxy S22 sera « la série S la plus remarquable jamais créée »

Samsung a annoncé que « nous établissons une nouvelle norme épique pour les téléphones intelligents avec la série S la plus remarquable jamais créée ». L’entreprise sud-coréenne n’a pas donné de détails supplémentaires. Cependant, la bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessous indique clairement que le prochain flagship sera au centre de la conférence. D’autres produits comme la Galaxy Tab S8 pourraient aussi être annoncés.

En dehors du S22 Ultra qui ressemblerait à un Note, les Galaxy S22 et S22+ serait des modèles plus standards. Comme une fuite des écrans de protection l’avait révélé, le Galaxy S22 aurait un écran de 6,06 pouces contre 6,55 pouces pour le Galaxy S22+. Le S22 Ultra aurait un écran plus imposant de 6,81 pouces. Les trois smartphones seraient équipés d’un dos en verre contrairement à l’année dernière. En effet, le S21 standard a un dos en polycarbonate.

Les Galaxy S22 seraient équipés de l’Exynos 2200, le nouveau SoC de Samsung

Au niveau des caractéristiques, les Galaxy S22 seraient alimentés par le nouvel Exynos 2200 avec un GPU AMD qui supporte le ray tracing. L’Exynos 2200 équiperait les Galaxy S22 en France et en Europe. Le Snapdragon 8 Gen 1 serait prévu pour les autres marchés. De 8 à 12 Go de RAM seraient proposés en fonction des modèles avec des options de stockage allant de 128 à 512 Go pour le S22 Ultra.

Enfin, les prix en euros des Galaxy S22 ont fuité plus tôt cette semaine. Le Galaxy S22 serait vendu à partir de 849 € pour le modèle de base jusqu’à 1 449 € pour le S22 Ultra avec 512 Go de stockage et 12 Go de RAM.

Source : Tom’s Guide