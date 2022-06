Galaxy Watch 5 : Samsung confirme l’arrivée d’un modèle Pro dans son application Health

Comme repéré pour la première fois par 9to5Google, après avoir lancé la version bêta Galaxy Watch 4 One UI 4.5, la société a également déployé la version bêta 6.22.0.069 pour son application Samsung Health. La liste des appareils que cette version bêta prend en charge deux nouvelles montres de Samsung.

Galaxy Watch – Crédit : Unsplash

La nouvelle version de l’application Samsung Health dévoile la liste de tous les appareils pris en charge, et celle-ci comprend déjà la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro, qui succèderont aux Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. En effet, The Verge a pu réaliser une capture d’écran de cette liste, qui contient bien les deux nouvelles montres connectées qui devraient être présentées au cours de l’été prochain.

Aucun modèle Classic n’est mentionné dans la liste, ce qui indique que Samsung va probablement abandonner cette série, et avec elle, l’aspect mécanique de la montre. De précédentes fuites indiquaient déjà que Samsung allait abandonner le cadran rotatif de ses montres, la nouvelle fuite vient donc corroborer cette information.

La Galaxy Watch 5 pourrait utiliser un capteur de température corporelle

Il est intéressant de noter que la dernière version bêta de Samsung Health comporte également une option « Température de la peau pendant le sommeil » qui peut apparemment être utilisée pour le suivi des cycles. Cela fait maintenant plusieurs mois que nous savions que la Galaxy Watch 5 allait être équipée d’un tel capteur, bien que certains rapports aient annoncé le contraire il y a quelques semaines.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait annoncé sur son compte Twitter que Samsung voulait ajouter cette technologie à ses montres connectées, mais qu’elle avait rencontré des problèmes avec l’algorithme de lecture de la température corporelle, et qu’elle pourrait donc être obligée de repousser la fonctionnalité à 2023. D’après l’application Health, il semble donc que le géant coréen soit tout de même parvenu à intégrer un tel capteur sur sa Galaxy Watch 5. Cela lui donnerait un avantage certain sur ses concurrentes telles que l’Apple Watch Series 8 ou encore la future Pixel Watch dont nous avons récemment évoqué l’autonomie décevante.

Source : The Verge