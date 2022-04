Samsung a utilisé le mot « Classic » pour qualifier l’un de ses modèles de smartwatch, plus récemment avec la gamme Galaxy Watch 4. La montre qui a marqué le retour de Wear OS était décliné en deux versions : une Galaxy Watch 4 et une Galaxy Watch 4 Classic.

Galaxy Watch4 et Watch4 Classic – Crédit : Samsung

Selon le rapport de SamMobile, la nouvelle génération de smartwatch de Samsung qui arrivera cet été pourrait être composée de deux modèles : les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Samsung ferait donc l’impasse cette année sur la version « Classic », remplacée par une version « Pro ».

On ne sait pas exactement pourquoi Samsung a décidé de changer le nom de sa famille de sa smartwatch, mais on peut parier que cela a quelque chose à voir avec le fait que la dénomination « Classic » semble moins intéressante que son homologue, alors qu’elle est, en fait, l’option la plus grande et la plus chère.

Samsung pourrait abandonner le cadran rotatif sur sa montre haut de gamme

D’après SamMobile, Samsung aurait également décidé d’abandonner le cadran rotatif sur ses montres haut de gamme, qui était pourtant l’une des caractéristiques les plus appréciées. Elle permettait notamment de faire défiler l’interface sans avoir à couvrir l’écran. La Galaxy Watch 5 Pro ne devrait pas profiter du cadran rotatif de la Galaxy Watch 4 Classic.

Pour rappel, une fuite précédente indiquait que la Galaxy Watch 5 Pro serait dotée d’une énorme batterie de 572 mAh, ce qui devrait aider à résoudre les précédentes plaintes concernant la batterie. En effet, la plupart des utilisateurs avaient du mal à dépasser les 24 heures d’autonomie.

La Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic ont été les premières montres intelligentes de Samsung à être livrées avec WearOS 3.0 au lieu de Tizen, le système d’exploitation maison de Samsung. La Watch 5 et la Watch 5 Pro devraient donc hériter de l’OS de Google et des différentes fonctions de santé et de fitness introduites par leurs prédécesseurs.

Source : SamMobile