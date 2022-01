Game of Thrones : des indices sur la mort d’un personnage majeur étaient dissimulés

Crédit : HBO/Warner Bros.

Pendant des années, Game of Thrones faisait les beaux jours de HBO. Une adaptation des romans de George R. R. Martin et un énorme succès pour la chaîne. Un succès tel qu’un spin-off arrive prochainement appelé House of the Dragons. HBO capitalise sur l’énorme communauté prête à retrouver cet univers très riche. Et beaucoup veulent que la chaîne se fasse pardonner le final de Game of Thrones ! Les fans étaient globalement déçus et même George R. R. Martin estime que deux saisons supplémentaires étaient nécessaires. Mais si on efface pas le passé, Peter Dinklage dévoile une grosse information. L’interprète de Tyrion Lannister déclare que plusieurs indices disséminés au fil des saisons mettaient sur la piste de la mort d’un personnage majeur. dans la saison finale.

N’appelez pas votre chien comme ce personnage !

Une mort prévisible pour l’acteur – Crédit : HBO/Warner Bros.

Les langues se délient et beaucoup d’acteurs de Game of Thrones parlent de son final décevant. Notamment Peter Dinklage, l’interprète de Tyrion Lannister. Malgré plusieurs prix et 8 saisons, beaucoup de fans n’étaient pas satisfaits par le dénouement. Un dénouement pourtant prévisible selon l’acteur. Lors de cette saison cumulant 55% de score décevant sur Rotten Tomatoes, Daenerys Targaryen perd la vie. Lors d’une interview accordée à Digital Spy, Peter Dinklage s’amuse de cette mort et blague même sur les chiens nommés en hommage au personnage.

Je sais que beaucoup de gens ont été soi-disant surpris par la fin. Mais si vous avez prêté attention, les indices étaient là. Nous vous avions dit de ne pas appeler votre Khaleesi. – Peter Dinklage

Des indices se trouvaient donc dans les précédentes saisons. On imagine que cette déclaration du comédien provoquera de nombreuses analyses des fans. Cette dernière pourrait permettre aux fans de, qui sait, voir sous un regard nouveau la dernière saison de la série. D’ici peu, nul doute que les indices disséminés par la production risquent d’être trouvés par les spectateurs.

Source : ScreenRant