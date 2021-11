Game of Thrones : George R.R. Martin aurait supplié HBO de faire 2 saisons de plus

Cela fait désormais deux ans que la série Game of Thrones a tiré sa révérence. Malgré un succès colossal, tout le monde reste sur sa faim, après un final qualifié de calamiteux. Désormais, tous les regards se tournent vers le très attendu spin-off House of The Dragon, déjà très prometteur. Pourtant, en coulisses, l’auteur de la saga George R.R Martin aurait aimé que les choses se passent autrement. En effet, ce dernier aurait supplié HBO de rempiler pour deux saisons supplémentaires. Les fans adoubent clairement ce choix, pensant que la série s’est achevée bien trop tôt.

Fin trop abrupte, scénario bâclé : les raisons derrière ce choix sont aussi nombreuses qu’évidentes pour beaucoup d’amoureux de la saga. Mais HBO n’a jamais répondu à ce souhait. Peut-être à tort.

Game of Thrones : le rêve d’une suite

C’est le journaliste Andrew Miller qui révèle dans un récent ouvrage cette anecdote. « Georges s’est immédiatement envolé pour New-York. Il devait déjeuner avec l’ancien PDG de HBO, Richard Pleper. Il voulait le supplier de faire 10 saisons. Pour lui, il y avait suffisamment de matériel pour concrétiser les choses. Cela aurait offert une expérience bien plus divertissante et satisfaisante » explique ainsi l’agent de Martin dans le livre en question.

Martin a commencé à sentir le vent tourner dès la saison 5. En effet, l’auteur a toujours pensé que l’équipe créative s’éloignait des romans sources. « Vous ne suivez pas mon modèle » aurait alors martelé Martin. Mais ses plaintes n’ont finalement rien changé. Résultat des courses : la saison finale n’aura pas tenu toutes ses promesses, au grand dam du « papa » de Game of Thrones.

Maintenant, tout le monde espère que les nombreux programmes dérivés répareront cet affront. Il faudra encore patienter un peu pour enfin découvrir House of The Dragon et d’autres belles exclusivités.

Source : IGN