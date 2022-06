Game of Thrones : George R.R. Martin confirme le retour de Jon Snow dans une nouvelle série

Le créateur de Game of Thrones, George R.R. Martin, a révélé des détails sur le spin-off Jon Snow, confirmant que le projet est bien réel. Selon l’auteur de 73 ans, le titre provisoire est « Snow » et l’idée vient de Kit Harington.

L’histoire de Jon Snow dans Game of Thrones n’est pas encore terminée, et Kit Harington lui-même participerait déjà à l’écriture du prochain chapitre. C’est en tout cas ce qu’a confirmé George R.R. Martin, qui a écrit les romans sur lesquels Game of Thrones est basé et qui a été le producteur exécutif de la série épique de HBO dans un billet de blog.

Alors que cela fait quelques jours que nous savons que le personnage de Jon Snow de Games of Thrones, incarné par Kit Harington, aura bien le droit à un spin-off, George R.R. Martin vient désormais de confirmer la nouvelle. Pour l’instant, peu d’informations à propos de cette nouvelle série ont fuité, mais elle pourrait tout simplement être nommée « Snow ».

Dans une interview accordée à la BBC, Emilia Clarke a déclaré que Harington lui avait parlé de la série, et qu’il était fortement impliqué dans sa réalisation. Martin a également annoncé que l’idée venait directement de Harington, et qu’il avait lui-même choisi les scénaristes et showrunners de la série. Son équipe se serait même déplacée au Nouveau-Mexique pour travailler avec Martin et son équipe afin de développer l’histoire et les prémisses de la série.

Que sait-on de Snow, le spin-off de Games of Thrones ?

La nouvelle série portera apparemment sur la vie de Jon Snow après les événements de la série HBO Game of Thrones. Pour rappel, dans la dernière saison de Game of Thrones, Jon Snow a appris sa véritable identité : Aegon Targaryan, le véritable héritier du trône de fer. Après avoir tué sa tante, Daenarys, pour l’empêcher de prendre le pouvoir, Jon a été contraint de choisir une vie d’exil dans la Garde de nuit. Cependant, au lieu de rester dans la Garde de nuit, Jon s’est finalement rendu au nord du Mur pour vivre avec les sauvageons et son loup Ghost.

On devrait donc logiquement en apprendre davantage sur la vie de Jon Snow au-delà du Mur, et on imagine que des événements pourraient le contraindre à revenir sur ses terres natales à un moment ou à un autre. En attendant d’en savoir plus à ce sujet, on vous rappelle qu’un autre spin-off de Game of Thrones arrive bientôt sur HBO : House of the Dragon. Un trailer avec beaucoup de dragons est d’ailleurs déjà disponible. Même Peter Dinklage, l’interprète de Tyrion Lannister, pense que la série sera « putain de bien ».