Game of Thrones : Georges R.R Martin dévoile la scène qu’il déteste dans la série

C’est dans le cadre d’un interview donnée à Entertainment Weekly que Martin révèle que cette scène l’a déçu au plus haut point. La partie de chasse du Roi Robert Baratheon n’a pas été aussi grandiose que l’auteur l’envisageait. Et tout semble relié à une question de budget. Ce dernier regrette l’absence de figurants et de moyens techniques pour rendre la scène véritablement réaliste et fidèle au roman source.

Le Roi Baratheon se meurt – Crédit : HBO

Georges R.R Martin est ainsi revenu en détails sur le tournage de cette scène charnière. Et il ne mâche pas ses mots quant au résultat final. Après ses révélations croustillantes sur l’épisode du cheval qui a failli compromettre une scène importante, Martin se confie encore sur la série.

Georges R.R Martin : De nouvelles confidences sur les défaillances du tournage

Dans les livres, Robert Baratheon part à la chasse. On découvre qu’il est encorné par un sanglier et que ses hommes sont obligés de le ramener. « Je n’ai jamais fait de scène de chasse » avoue Martin. « Mais je sais à quoi devait ressembler une partie de chasse royale. Il y’aurait du y avoir une centaine de gars, des pavillons. Il y’aurait eu des chasseurs et des chiens. Des cornes auraient sonné, c’est ainsi qu’un roi part à la chasse ! » poursuit l’auteur. « Le roi n’aurait pas juste marché dans la forêt avec des lances dans l’espoir de croiser un sanglier. » . Martin reconnaît qu’à ce stade de la série, impossible pour la production de débloquer les fonds nécessaires pour retranscrire visuellement cette myriade de détails.

Georges R.R Martin : Nostalgique de la série ?

Martin garde cependant de merveilleux souvenirs du tournage de la série. « La séparation est une si douce tristesse. Je publierai peut-être quelques uns de mes moments favoris de la réalisation de la série. » . L’auteur garde en mémoire le challenge que fut la retranscription télévisuelle de son oeuvre. Il revient avec fierté sur les comédiens alors inconnus qui sont devenus grâce à la série des stars internationales. « Je n’avais pas conscience que la série deviendrait le plus gros succès de HBO ! » .

Martin pourrait bientôt se replonger dans l’univers de la série. Car un spin-off serait toujours en cours de développement chez HBO.

Source : Comicbook