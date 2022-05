Game of Thrones : la toxicité des fans dénoncée par George R.R. Martin

Interrogé à propos de la position toxique de certains fans concernant le final de Game of Thrones, George R.R. Martin dénonce ce comportement en interview pour The Independent.

L’auteur défend le final de la série et dénonce les comportements toxique – Crédit : HBO

Game of Thrones, malgré un final considéré comme décevant par beaucoup, reste un monument de la télévision. Si HBO propose déjà des programmes populaires lorsque la série sort, elle a largement participé à l’âge d’or de ces productions pour le petit écran. Ce n’est pas un hasard si House of the Dragon, qui a livré un trailer, suscite l’attente des fans. Mais aujourd’hui, l’auteur de Game of Thrones décide de revenir sur l’accueil froid du final par la communauté. George R.R. Martin dénonce les comportements toxiques de certains.

« Si vous n’aimez pas une série, ne la regardez pas ! »

La saison 8 de Game of Thrones divise largement les fans. Pendant des années, la communauté suivait les aventures d’une galerie de personnages forts pour découvrir qui allait s’asseoir sur le Trône de fer. Des épisodes supplémentaires précipités, l’équipe ne s’en cache pas, pour que Bran Stark soit victorieux. Daenerys, adulée par les fans, termine de mourir entre les mains de Jon Snow après s’être rendu compte qu’elle était devenue un tyran fou.

Mais que pense George R.R. Martin de la toxicité de certains fans à propos du final ? Si une large part de la communauté partage son mécontentement sans véhémence, d’autres vont plus loin. En interview pour The Independent, l’auteur donne son avis.

Je ne comprends pas, vous savez. Ok, vous aimez une série, vous appréciez un personnage. Mais quel est le pire ? (…) Certains épisodes sont bons, d’autres sont mauvais. Pourquoi les gens deviennent-ils si fous à ce propos, vous savez ? Je ne comprends pas comment ils peuvent en venir à autant détester quelque chose qu’ils appréciaient auparavant. Si vous n’aimez pas une série, ne la regardez pas ! Comment tout est devenu si toxique ? – George R.R. Martin

La position de George R.R. Martin se comprend largement. Game of Thrones passe d’une série populaire, véritable phénomène culturel, à un immense raté en l’espace de 6 épisodes pour certains fans. Malheureusement, cette adaptation acclamée a été entachée par la réception froide du final. House of the Dragon doit se montrer à la hauteur pour consoler certains fans déçus.

