Game of Thrones : un spin-off épique arrive, enfin le retour aux sources attendu par les fans ?

Le spin-off de Game of Thrones sur Aegon Targaryen fait à nouveau parler de lui. La série viendrait de s’offrir les services du scénariste de The Batman. Le show pourrait marquer un retour aux sources de la saga du Trône de Fer de George R.R. Martin.

© HBO

House of the Dragon a pris la relève de Game of Thrones, la série culte de HBO diffusée de 2011 à 2019. Difficile de trouver un programme TV qui suscitait autant d’effervescence à chacun de ses épisodes, notamment lors des dernières saisons (malgré les vives critiques à leur encontre).

House of the Dragon doit mettre la barre très haut pour arriver à générer autant d’engouement que Game of Thrones. La première saison fut une très belle réussite et les fans n’en attendent pas moins de la saison 2 de House of the Dragon. HBO ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, puisque le spin-off de Game of Thrones sur Aegon vient de se dévoiler encore un peu plus.

Le spin-off de Game of Thrones sur Aegon de nouveau évoqué, bientôt une annonce ?

Le spin-off de Game of Thrones autour du personnage d’Aegon Targaryen fait parler de lui depuis un bon moment. HBO ne daigne toujours pas officialiser son développement, mais celui-ci serait bien en train de s’accélérer.

La société s’active à faire avancer son idée de conquête d’Aegon, qui fait l’objet de discussions depuis longtemps. La production vient de s’offrir les services du scénariste Mattson Tomlin, qui a travaillé sur The et coécrit la suite, The Batman Part II, selon The Hollywood Reporter. Toujours d’après le média américain, le show serait un « retour aux sources » à l’univers fantastique-épique de George R.R. Martin.

Rappelons que ce spin-off serait une préquelle à Game of Thrones et House of the Dragon. Il reviendrait sur la Conquête d’Aegon, un événement majeur de l’histoire écrite par George R.R. Martin. Cette guerre entre plusieurs grandes maisons, dont les Tully, les Baratheon et les Lannister a débouché sur l’unification de six des Sept Couronnes de Westeros sous la bannière de la Maison Targaryen.

Pour l’heure, HBO n’a pas encore officialisé le développement de ce spin-off, contrairement à la nouvelle série sur Jon Snow, personnage culte de Game of Thrones. À cette occasion, Kit Harrington reprendra le rôle du membre de la Garde de Nuit, probablement pour le plus grand bonheur des fans du show.