Gardiens de la Galaxie : la meilleure scène n’était pas dans le scénario original

Tous les fans des Gardiens de la Galaxie se souviennent de cette scène épique dans laquelle les petits vaisseaux des Cohortes de Nova s’allient tous ensemble dans le ciel de Xandar pour stopper l’Astre Noir de Ronan l’Accusateur. Et pourtant, cette séquence a été ajoutée à la dernière minute.

Crédit : Marvel Studios

Lors d’une « Quarantine Watch Party » avec les fans, le réalisateur James Gunn a en effet confié que l’idée de cette scène lui était venue tardivement. Celle-ci a donc été tournée plus tard en tant que « photographie additionnelle ». « Dans la première version, les Cohortes de Nova semblaient trop désespérées face à Ronan. Alors j’ai ajouté ce truc de connexion entre les vaisseaux Nova. » a déclaré Gunn sur Twitter.

Cette séquence pleine d’action et d’effets spéciaux sur fond de musique dramatique a donné naissance à un passage clé de l’intrigue. Le bouclier formé par les vaisseaux Nova permet en effet de ralentir l’Astre Noir dans sa progression et donne un bon coup de main aux Gardiens qui parviennent alors à s’infiltrer dans le navire.

Gardiens de la Galaxie vol. 3 : Alpha Groot, le retour du Groot adulte et puissant

Les Gardiens de la Galaxie 3 : les origines de Rocket

Cette Watch Party des Gardiens de la Galaxie a également été l’occasion pour James Gunn d’évoquer le projet du Vol. 3 de la saga. Répondant à une question d’un fan, le réalisateur a confirmé que le personnage de Rocket aura une place centrale dans le futur de la franchise. « Je dirai simplement que Rocket constitue une grande partie de ce qui se passera à l’avenir – et beaucoup de choses (comme les cicatrices que nous voyons sur son dos) sont liées à ce que j’ai prévu pour Rocket depuis le début. », a-t-il déclaré.

Il faudra cependant être patient pour en savoir plus sur le passé et le destin de Rocket. James Gunn avait indiqué qu’il ne commencerait pas à travailler sur Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 avant d’avoir terminé le film The Suicide Squad, qui sortira en 2021. La sortie en salles de cette suite n’aura donc probablement pas lieu avant quelques années.

Les Gardiens de la Galaxie vol. 3 : attendez-vous à voir mourir un personnage

Source : James Gunn (Twitter)