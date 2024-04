Garry’s Mod : tous les contenus liés à Nintendo sont supprimés, la purge continue

Nintendo supprime ses licences de Garry’s Mod

Nintendo s’en est pris à l’émulateur Yuzu, mais c’est aussi la fin d’une époque pour les fans de Garry’s Mod : Facepunch Studios, le développeur du jeu, a annoncé le retrait de tout contenu lié à Nintendo suite à une demande de retrait DMCA de la firme japonaise. Cette décision met un terme à des années de créations farfelues où la communauté de Garry’s Mod s’est approprié les personnages et univers de Nintendo pour en faire un terrain de jeu déjanté.

Garry’s Mod perd toutes ses licences Nintendo : adieu aux Marios à flingue !

Des mods cultes comme Mario armé, Luigi transformé en projectile ou encore des hordes de Kirby dans des parties d’horreur ont marqué l’histoire du jeu et contribué à sa popularité sur les plateformes de streaming. Si les raisons de l’intervention soudaine de Nintendo après 20 ans d’inaction restent floues, la firme japonaise n’est pas étrangère aux batailles juridiques pour protéger sa propriété intellectuelle. Rappelons que Discord a fermé brusquement une majorité des serveurs liés aux émulateurs de la Switch.

L’ampleur de la purge à venir est conséquente : des milliers de mods liés à Nintendo vont disparaître du Steam Workshop de Garry’s Mod. Une simple recherche de Mario dans le Steam Workshop de Garry’s Mod affiche plus de 5500 entrées, et on en dénombre plus de 1200 pour Luigi. Zelda atteint les 800, Kirby les 739 et Waluigi les 286. C’est une véritable encyclopédie de mods loufoques qui s’envole en fumée. Une perte immense pour la communauté créative du jeu, qui a largement exploité l’univers Nintendo pour créer des expériences uniques et hilarantes.

À lire : Nintendo se débarrasse d’un émulateur de Switch de plus sans même porter plainte

Les joueurs devront désormais trouver d’autres sources d’inspiration pour leurs parties endiablées. La décision de Nintendo marque un tournant important dans l’histoire du modding, et sonne le glas d’une ère de créativité débridée sur Garry’s Mod. Tout cela arrive après que plusieurs émulateurs de consoles Nintendo ont été supprimés du Play Store.

Peu importe la raison qui a poussé Nintendo à agir maintenant, la décision est prise : il faudra dire adieu aux expérimentations délirantes et autres jumpscares mettant en scène Kirby dans Garry’s Mod. Les joueurs devront se tourner vers d’autres sources d’inspiration pour leurs parties endiablées. En attendant, c’est une page importante de l’histoire du modding qui se tourne.