Android : plusieurs émulateurs de consoles sont supprimés du Play Store, les développeurs capitulent

Les beaux jours de l’émulation sur Android sont terminés © DR

En début de mois, Nintendo a frappé fort en obtenant la fermeture de l’émulateur Yuzu pour Nintendo Switch et une compensation de plus de 2 millions de dollars. Un émulateur adoré qui permettait, notamment, de faire tourner Tears of the Kingdom. Ce coup de force a semé la panique dans le monde de l’émulation : plusieurs émulateurs viennent d’être supprimés du Play Store par leurs créateurs, par peur de représailles.

L’émulation sur Android en danger : les développeurs capitulent

Suite à ces événements, plusieurs développeurs d’émulateurs ont pris des décisions radicales. Davide Berra, créateur des populaires émulateurs Pizza Boy (Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance), a annoncé leur retrait du Play Store. S’il ne mentionne pas explicitement Nintendo, il met en avant sa vie de famille comme raison principale. Le développement de l’émulateur Pizza Boy DS, prévu pour les jeux Nintendo DS, est également abandonné.

Un développeur clé de l’émulateur Strato, projet visant à succéder à Skyline (fermé suite à une menace juridique de Nintendo), a également quitté le navire. Si les raisons précises restent floues, il évoque un faisceau de facteurs motivant sa décision.

Même son de cloche pour l’émulateur Drastic dédié à la Nintendo DS, qui était récemment devenu gratuit. Son développeur a décidé de le retirer du Play Store d’ici peu et de rendre le code source public. Cette décision, en réflexion depuis un moment, a été « accélérée » par les actions de Nintendo.

Des exigences de Google qui fâchent

À ces fermetures liées à Nintendo, s’ajoute une nouvelle contrainte de Google. Désormais, les développeurs doivent obligatoirement fournir leur nom légal pour publier leurs applications. Cette exigence a poussé le développeur de l‘émulateur DuckStation (PlayStation 1) à jeter l’éponge sur le développement Android. Rappelons que Xbox s’était aussi attaqué aux émulateurs en 2023.

L’écosystème de l’émulation sur Android est fragilisé à l’heure où les actions de Nintendo et les nouvelles exigences de Google bousculent le secteur. Heureusement, une lueur d’espoir subsiste avec plusieurs des meilleurs émulateurs qui restent encore disponibles sur PC et Mac en 2024.