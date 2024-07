Gazole XTL : prix, voitures compatibles, tout savoir sur ce nouveau carburant disponible en station-service

Le gazole XTL, également connu sous le nom de HVO100, est un carburant innovant produit à partir de déchets et de résidus. Ce biocarburant promet de réduire les émissions de CO₂ jusqu’à 90 %, tout en offrant une alternative écologique et durable au gazole traditionnel. On vous explique.

Le secteur des carburants connaît une petite révolution avec l’arrivée du Gazole XTL dans les stations-service. Ce carburant innovant, élaboré à partir de pulpes de bois et d’huiles végétales, promet une réduction significative de 90 % des émissions de carbone pour les véhicules Diesel. Mais ce carburant est-il accessible à tous, et à quel coût ?

Gazole XTL : le « diesel vert » débarque en France

Jusqu’à récemment, le Gazole XTL était réservé à un usage professionnel strict, notamment pour les flottes captives équipées de leur propre infrastructure de distribution. Cependant, l’arrêté du 26 juin a changé la donne, rendant le Gazole XTL disponible pour le grand public dans les stations distribuant également du gazole B7, la norme en Europe depuis 2018. Cette ouverture marque une étape importante vers la démocratisation des biocarburants en France.

Le B7, couramment utilisé pour les moteurs Diesel, contient jusqu’à 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG), produits par transformation chimique d’huiles végétales et animales. Cette proportion peut être augmentée pour obtenir des variantes comme le B10, le B30, et même le B100, qui contient 100 % de biocarburants. Le Gazole XTL se distingue par sa composition entièrement renouvelable, incluant des matières premières variées comme l’électricité renouvelable, le gaz et la biomasse, d’où son nom XTL (X-To-Liquid).

Malgré ses avantages écologiques, le Gazole XTL n’est pas compatible avec tous les véhicules Diesel. Une liste officielle des véhicules compatibles a été publiée, et elle doit être affichée dans les stations-service. Par exemple, tous les véhicules Diesel commercialisés par BMW depuis 2000 et Mini depuis 2001 sont compatibles, tandis que chez Mercedes-Benz, seuls les véhicules avec un marquage spécifique XTL sur le réservoir peuvent l’utiliser. Il est crucial de vérifier le manuel d’utilisation de son véhicule pour confirmer cette compatibilité.

Pour encourager l’adoption du Gazole XTL, l’État a mis en place une fiscalité réduite pour ce carburant, équivalente à celle du gazole non routier classique. Cette mesure vise à compenser le surcoût de 10 % du Gazole XTL par rapport au B7 conventionnel. De plus, l’utilisation de ce biogazole est désormais autorisée pour les véhicules non routiers, comme ceux du secteur agricole et du BTP, ce qui pourrait réduire leur empreinte carbone de manière significative.

Sachez quand même que le prix du gazole XTL, aussi connu sous le nom de HVO100, varie selon les fournisseurs et les fluctuations du marché. Actuellement, le prix est généralement un peu plus élevé que celui du gazole traditionnel en raison de ses propriétés environnementales et techniques supérieures. Normalement, vous devriez pouvoir l’acheter auprès de fournisseurs spécialisés comme Altens en France​.

Quels sont les véhicules compatibles avec le gazole XTL ?

Voici la liste des voitures qui acceptent le gazole XTL, selon la liste officielle :

Véhicules légers et camionnettes

BMW Tous les véhicules Diesel commercialisés à partir de 2000. Ford Transit 2.0L EcoBlue

Transit Custom 2.0L EcoBlue

Tourneo Custom 2.0L EcoBlue

Ranger 2.0L EcoBlue/3.0L EcoBlue

Transit/Tourneo Connect 1.5L EcoBlue

Nouveau Transit Connect 2.0L EcoBlue

Nouveau Tourneo Connect 2.0L EcoBlue

Transit Courier 1.5L Duratorq

Nouveau Transit Courier 1.5L EcoBlue ISUZU Aucun véhicule n’est compatible. Mercedes-Benz Véhicules avec marquage spécifique “XTL” sur le réservoir. MINI Tous les véhicules Diesel commercialisés à partir de 2001. Renault Group Tous les véhicules Diesel répondant aux normes Euro 6.

Véhicules utilitaires homologués selon les normes véhicules légers : Master : Euro 6 Trafic : Euro 6

Stellantis Peugeot, Citroën, DS, Opel/Vauxhall : Véhicules avec sticker sur la trappe à carburant et information dans le manuel de bord.

Autres marques (Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Chrysler, Jeep) : Véhicules Euro 6 produits après le 1er septembre 2014 avec moteurs Diesel 1.3L, 1.6L, 2.0L, 2.2L.

Toyota Motor Corporation Hilux (2.4L et 2.8L) et Landcruiser produits pour l’Europe de l’Ouest après fin janvier 2023 avec étiquette XTL.

Tous les véhicules Diesel Toyota ProAce avec étiquette XTL. Volkswagen Group Véhicules des marques VW, SEAT, CUPRA, AUDI, SKODA, et VW Véhicules Utilitaires avec marquage spécifique “XTL”. Volvo Car Aucun véhicule n’est compatible.

Véhicules lourds et de transport en commun de personnes