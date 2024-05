Ce nouveau carburant pourrait coûter moins cher à la pompe

Une nouvelle version du Superéthanol E85 arrive dans les pompes françaises et ce carburant sera beaucoup plus propre. On s’attend donc à une taxe plus basse qui se répercuterait sur son prix pour le consommateur.

© Envato

Une nouvelle version du Superéthanol E85 arrive dans les pompes des stations françaises

Plus propre, ce carburant pourrait être moins taxé et forcément, son prix serait moindre pour les consommateurs

On ne sait pas encore quand ce carburant sera disponible ou les véhicules qui en profiteront

Selon une information de RTL, la France s’apprête à accueillir un nouveau carburant. Une version remaniée du Superéthanol E85 à la fois renouvelable et moins coûteuse. Ce qui permettra de réduire les émissions de CO2 et donc son prix à la pompe, logiquement, alors que l’Europe s’apprête à mettre fin à la production des voitures thermiques en 2035.

Un nouveau carburant aux émissions réduites

Cette nouvelle version du Superéthanol E85 se déleste de 15% d’essence fossile comme l’explique Nicolas Kurtsoglou, responsable carburant de Bioéthanol France : “On enlève la partie d’essence fossile classique dans l’E85 et on le remplace par 15% de carburant renouvelable. Il peut être fait à partir d’huile de cuisson usagée et à la fin, on a un E85 qui vient à 100% de la biomasse”.

Comme expliqué en introduction, cette nouvelle formule du carburant permet de réduire fortement les émissions de CO2, que ce soit celles d’émissions d’oxyde d’azote ou l’empreinte globale, toujours selon Nicolas Kurtsoglou : “Ça permet de réduire de 70% les émissions de CO2 par rapport à l’essence et de 90% à 98% les émissions d’oxyde d’azote et de particules en empreinte globale. C’est-à-dire, y compris la production de carburant et sa consommation”.

Un prix moins coûteux à la pompe ?

Pour le moment, on ne sait pas quand est-ce que cette nouvelle version du Superéthanol E85 arrivera dans les pompes des stations disséminées un peu partout sur le territoire français. Reste également à savoir quels véhicules pourront en profiter. Autre élément à prendre en compte : il pourrait être moins coûteux. La version actuelle est vendue environ un euro le litre et bénéficie d’une taxe réduite car moins polluante.

Puisque Superéthanol E85 émet moins de CO2, cela veut donc dire qu’il sera logiquement moins taxé et forcément, les automobilistes paieront moins cher à la pompe. Bien évidemment, ça ne reste qu’une supposition, il faudra attendre un peu avant d’en savoir plus.

Source : RTL