Gemini corrige enfin l’un de ses gros défauts, vous allez gagner en productivité

Gemini souffre d’une limitation agaçante qui nuit à la fluidité du multitâche sur Android. L’assistant IA peut se superposer à l’écran mais se ferme dès que vous basculez sur une autre application. Bonne nouvelle, Google va bientôt gommer ce vilain défaut.

Google a déployé récemment Gemini 3 Pro, son nouveau modèle surpuissant qui fait trembler la concurrence. En parallèle, le géant de l’IA générative s’efforce de peaufiner son assistant afin de gommer certaines limitations frustrantes. Si vous utilisez l’agent conversationnel sur votre smartphone Android, vous avez forcément été confronté à ce défaut qui perturbe la fluidité du multitâche.

Lorsque vous activez Gemini en disant “Hey Google” ou en appuyant longuement sur le bouton d’accueil, une petite fenêtre du chatbot se superpose à l’application en cours d’utilisation. Sauf que si vous touchez l’arrière-plan pour revenir sur l’app initiale, Gemini se fermera complètement. Quand vous tenterez de rouvrir l’assistant IA, la conversation entamée aura disparu et il faudra tout recommencer.

Gemini sur Android va s’afficher dans un bouton flottant qui ne disparaît plus

Conscient du problème, Google planche actuellement sur une solution. Selon Android Authority, la dernière version bêta du chatbot introduit une refonte de l’interface ; la fenêtre ne se ferme plus quand on bascule sur une autre app mais se réduit dans un petit bouton flottant qui reste sur l’écran. De quoi permettre à Gemini de continuer à fonctionner pendant que vous naviguez librement ailleurs.

Google’s working on an update that collapses the Gemini overlay into a floating button that lets you resume your sessions



✅ Details and video – https://t.co/hw2St6sQo4#AI #Gemini pic.twitter.com/lw3dOf5qKx — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) December 24, 2025

Concrètement, les usagers pourront lancer un prompt, basculer sur une autre app puis revenir sur leur requête une fois que la réponse sera disponible. Il leur suffira simplement d’appuyer sur le bouton flottant. Ils gagneront ainsi en productivité puisqu’il pourront naviguer entre différentes applications, piocher du contexte et affiner leur requête sur Gemini sans avoir à réinitialiser leur session de prompting à chaque fois.

Reste à savoir quand cette fonctionnalité provenant d’une version bêta sera déployée en version stable. En attendant, n’hésitez pas à tester gratuitement Gemini 3 Pro et Nano Banana Pro.