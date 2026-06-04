Gemini : les utilisateurs gratuits peuvent enfin activer ce mode qui améliore les réponses

Le mode Étendu de Gemini n’est plus réservé aux abonnés. Les utilisateurs gratuits peuvent désormais ajuster le niveau de réflexion du chatbot pour leurs prompts les plus exigeants. L’activation de ce mode aura toutefois un impact certain sur leur quota d’utilisation.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs gratuits de Gemini. Ces derniers peuvent désormais moduler le niveau de réflexion attendu pour leur requête en choisissant entre Standard et Extended. Jusqu’ici réservée aux clients payants, cette fonctionnalité pratique est dorénavant accessible sur tous les comptes depuis l’application mobile (iOS et Android) et l’interface Web.

Comment activer le mode de réflexion étendue sur Gemini ?

Deux modes sont disponibles : Standard et Extended. Ce dernier, calibré pour “la résolution de problèmes complexe”, imposera à Gemini d’approfondir et de prolonger sa réflexion en fournissant un raisonnement étape par étape. De quoi permettre d’obtenir des résultats plus précis pour les requêtes complexes et de réduire le risque d’hallucinations et de réponses approximatives.

Pour l’actionner :

Lancez Gemini.

Déroulez le menu des modèles disponibles.

Sélectionnez le niveau Extended .

. Soumettez votre requête au chatbot.

En optant pour le mode de réflexion approfondie, vous obtiendrez des analyses plus poussées et (théoriquement) de meilleures réponses. Il faudra toutefois l’utiliser avec parcimonie, puisqu’il peut épuiser votre quota d’utilisation bien plus rapidement. Pour rappel, Google a récemment mis en place un nouveau système basé sur la puissance de calcul réellement mobilisée. Chaque requête est désormais évaluée en fonction de sa complexité, des fonctionnalités sollicitées et de la longueur de la conversation.

Les prompts complexes consomment ainsi davantage de tokens et vous font atteindre beaucoup plus rapidement votre plafond. Il est donc préférable de conserver le mode Standard pour les demandes basiques qui ne nécessitent pas une analysée poussée de Gemini avant de répondre.

N’oubliez pas que le choix du mode restera actif pour toute la durée de la conversation. Par conséquent, si vous souhaitez éviter de consommer votre quota trop rapidement, pensez à désactiver le niveau Étendu dès que vous n’en aurez plus besoin.