Gemini : les usagers français peuvent enfin lui confier ces tâches fastidieuses

Gemini est un allié de poids pour créer des feuilles de calcul sur Google Sheets à partir de simples requêtes formulées en langage naturel. De nouvelles langues sont désormais prises en charge dont le français.

L’IA générative permet d’accélérer les tâches chronophages dans de nombreux logiciels populaires. Depuis un an, Google a notamment ajouté Gemini à son tableur Sheets pour aider les utilisateurs à créer et à modifier des feuilles de calcul en conversant simplement en langage naturel. Un outil très pratique qui se cantonnait toutefois au marché américain. Bonne nouvelle, la fonctionnalité s’étend désormais à 28 langues supplémentaires dont le français.

Plutôt que de tâtonner devant une feuille de calcul vierge, les usagers peuvent s’appuyer sur un assistant dopé à l’intelligence artificielle qui les aidera pas à pas, le tout dans leur langue maternelle. Gemini simplifie considérablement la création de feuilles de calcul, en particulier pour les débutants. Il vous aidera à créer des tableaux croisés dynamiques, à intégrer automatiquement des formules complexes et à optimiser facilement les données.

“Qu’il s’agisse de mettre à jour des budgets, de créer des modèles financiers complexes ou d’effectuer des analyses de données, Gemini s’appuie sur les outils de Google Sheets (tableaux, tableaux croisés dynamiques, graphiques et formules) pour réaliser les tâches”, confirme Google.

Google Sheets : vous pouvez donner vos consignes à Gemini en français pour créer des feuilles de calcul

Cette prise en charge multilingue devrait notamment faciliter la collaboration entre des équipes réparties dans différents pays : “Les équipes internationales peuvent ainsi gérer leurs données plus efficacement, automatiser leurs flux de travail et extraire des informations précieuses à partir de différents documents, sans être confrontées à des barrières linguistiques”, ajoute le géant de Mountain View.

Contrairement à ce mode gratuit qui améliore les réponses, l’accès à Gemini dans Sheets est réservé aux usagers payants. Voici les abonnements éligibles :