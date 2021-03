Genshin Impact : bientôt une authentification à deux facteurs pour éviter le piratage des comptes ?

Si vous suivez de près ou de loin le monde du jeu vidéo, vous n’avez pas pu passer à côté de Genshin Impact, le jeu gratuit du moment sorti l’année dernière. Développé par le studio chinois miHoYo et disponible sur PS4, PC, iOS et Android, l’action RPG en monde ouvert fait partie de notre sélection des meilleurs jeux de rôle gratuits sur le Play Store et l’App Store.

Le personnage Venti de Genshin Impact – Crédit : miHoYo

La prochaine grosse mise à jour de Genshin Impact est la 1.4 qui sera déployée demain, mercredi 17 mars. Elle va introduire, entre autres, un personnage du nom de Rosalia ainsi que de nouveaux objets et armes. Malgré la popularité du gacha game qui est l’un des jeux les plus téléchargés de l’App Store en 2020, un problème assombrit sérieusement l’expérience des joueurs. Il s’agit du piratage des comptes utilisateurs.

miHoYo confirme une amélioration de la sécurité des comptes

Depuis quelques semaines, les joueurs sont de plus en plus nombreux à se plaindre. Ils se font pirater et, soit ils perdent totalement l’accès à leur compte soit celui-ci est complètement détruit. Les joueurs sont donc très inquiets à l’idée de perdre leur progression, d’autant plus que certains ont investi de l’argent réel dans le jeu.

Ainsi, la communauté de Genshin Impact demande l’implémentation d’une authentification à deux facteurs pour protéger les comptes. Cette méthode d’authentification est notamment disponible sur la PS5 en tant que deuxième couche de sécurité. Heureusement, il semblerait que le développeur miHoYo soit en train de préparer une authentification à deux facteurs pour Genshin Impact. L’utilisateur « u/uijbg » a partagé sur Reddit un message du support du jeu qui a été posté sur le groupe Facebook officiel de Genshin en Thaïlande.

Voici la traduction du message : « le développeur discute de moyens pour améliorer le système de sécurité. D’après les informations dont nous disposons actuellement, nous avons de nombreuses couches de sécurité et nous n’avons aucun signe de fuite de données. La plupart des joueurs qui ont été piratés ont donné leurs informations à de faux sites Web. Nous améliorerons également la sécurité des comptes, veuillez attendre les nouvelles mises à jour ».

En effet, des joueurs pensaient que miHoYo avait été victime d’une fuite de données, mais cela n’est apparemment pas le cas. Quoi qu’il en soit, le développeur n’a pas précisé de quelle manière la sécurité des comptes sera améliorée. Cependant, tout porte à croire qu’il s’agira d’une authentification à deux facteurs. Celle-ci pourrait même arriver dès demain avec le déploiement de la mise à jour 1.4.

Source : DualSHOCKERS