Les meilleurs jeux de rôle pour Android et iOS (iPhone)

D’Ultima I, sorti sur Commodore 64 en 1981, jusqu’à Final Fantasy XII Remake sur PlayStation 4 en 2020, les jeux de rôle (RPG pour Role Playing Game en anglais) se sont adaptés à toutes les plateformes. Ces derniers, initialement inspirés des traditionnels jeux de rôle sur table, continuent aujourd’hui de captiver les joueurs du monde entier.

Les smartphones et tablettes Android n’échappent pas à ce genre de jeu si singulier : bien au contraire, d’excellents jeux de rôle mobiles sont aujourd’hui disponibles sur le Google Play Store et l’App Store sans même dépenser un centime. Après tout, qui n’a pas envie de passer des dizaines d’heures à créer des personnages fascinants, vivre des aventures épiques, looter du butin et gagner de l’XP à la maison comme en déplacement ?

Pour s’y retrouver, nous avons sélectionné les 10 meilleurs jeux de rôle gratuits disponibles sur Android & iOS. Compte tenu de la diversité des jeux de rôle, cette liste non exhaustive comprend un maximum de sous-genres : de l’Action-RPG au JRPG, en passant par le MMORPG ou le roguelike, il y en a pour tous les goûts !

Eternium

À la recherche d’une aventure épique ? Eternium vous permettra d’affronter des hordes d’ennemis à travers différents mondes : ce RPG et hack’n slash rappelle d’ailleurs les emblématiques jeux de la série Diablo. Accessible en hors-ligne, et développé par Making Fun depuis 2014, il lance le joueur dans une intrigue interplanétaire où ce dernier devra combattre des ennemis variés tels que des zombies, des démons, des squelettes et bien d’autres, le tout dans la peau d’un Guerrier, d’un Mage ou d’un Mercenaire.

Chaque classe pourra gagner des compétences, des attaques, faire progresser son équipement, fabriquer du matériel, etc. En outre, différents modes de jeu s’offrent au joueur : le monde Histoire, le mode Épreuves mais aussi le multijoueur. Désormais devenu une référence, Eternium est un RPG pur et particulièrement complet, en plus d’être gratuit sur Android & iOS.

Final Fantasy: Brave Exvius

Paru en 2016 sur Android et iOS, Final Fantasy: Brave Exvius est édité par Square Enix, producteur historique de la franchise japonaise. Ce tout nouvel épisode reprend avec succès tous les codes des jeux de la série Final Fantasy : la formation d’une équipe, le combat au tour par tour, les invocations, les cristaux, etc. Le scénario n’est pas en reste : l’histoire se déroule à Lapis, et le joueur se glisse dans la peau de Rain, un jeune chevalier qui, aidé par son ami d’enfance Lasswell, ainsi que de Fina, jeune magicienne amnésique, part à la recherche des cristaux légendaires pour combattre Véritas des Ténèbres, un ennemi redoutable.

Final Fantasy: Brave Exvius est un must-have qui mêle exploration et combats, portés par de beaux graphismes en pixel art ainsi qu’une bande-son très réussie.

Fire Emblem Heroes

Fire Emblem Heroes est le premier jeu mobile tiré de la célèbre saga de Nintendo lancée en 1990. Ce jeu de rôle addictif, dynamique et particulièrement bien pensé pour le format mobile dispose aujourd’hui de plus de 800 niveaux et de plus d’une douzaine de héros issus de la série. Comme tout bon jeu de rôle, il s’agira ici surtout de remporter des combats dans l’optique d’améliorer ses personnages favoris — tout en profitant d’un scénario captivant et évolutif grâce à de nouveaux chapitres régulièrement ajoutés. En plus de disposer de plusieurs modes de jeu pour entraîner ses héros ou affronter d’autres joueurs en PvP, Fire Emblem Heroes dispose d’un gameplay au tour par tour réussi qui apporte une réelle dimension tactique au titre. Le jeu est disponible gratuitement pour smartphones et tablettes, sur Android & iOS !

Marvel Future Fight

Après le succès du jeu de combat Le Tournoi des Champions, Marvel continue sa percée dans le domaine des jeux mobiles. L’éditeur a en effet publié Future Fight, un autre jeu mettant en scène la plupart des super-héros de son univers. Il s’agit d’un jeu de type action RPG avec vue à la troisième personne. À chaque niveau, vous constituez votre équipe de trois héros. Vous pouvez alterner entre eux comme bon vous semble, sachant que chacun dispose de ses pouvoirs spéciaux. L’objectif est alors de venir à bout du niveau tout en cumulant le plus de bonus possible avec d’améliorer votre équipement entre deux niveaux ou débloquer de nouveaux héros.

Malgré sa mécanique free-to-play assez poussée, Future Fight est un jeu assez efficace et direct dans son approche. On apprécie particulièrement ses graphismes soignés et le nombre important de héros disponibles.

Knights of Pen & Paper 2

Situé dans la même veine humoristique que Doom & Destiny Advanced, Knights of Pen & Paper 2 est un RPG au tour par tour doté de graphismes en pixel-art et d’un look rétro. Entre chevalerie, blagues « geek » et références pop décalées, ce RPG différent propose une aventure personnalisable et jouable à plusieurs (jusqu’à 5) où le but est de simuler un jeu de rôle sur table, à la façon de Donjons et Dragons. Original et simple à prendre en main, celui-ci offre un contenu conséquent en plus d’un système d’artisanat bien pensé. Sorti en 2018 et autrefois payant, le jeu publié par Pardaox Interactive (le studio derrière Cities: Skylines) est désormais gratuit !

Marchand

Comme son nom l’indique, dans Marchand, vous incarnez un vendeur. Il s’agit en fait d’un jeu de rôle dans lequel vous auriez enlevé toutes les phases de combat. Grâce à votre argent, vous pouvez ainsi enrôler des guerriers, mages, paladins ou assassins qui iront se battre pour vous. Ils vous apporteront alors des ressources que vous pourrez dépenser afin de fabriquer des objets. Une fois ceux-ci conçus, vous pourrez équiper vos combattants ou vendre l’objet ainsi obtenu. À noter que l’or est une ressource précieuse puisque vous en aurez besoin pour envoyer vos combattants en mission, pour fabriquer de nouveaux objets ou pour recruter de nouveaux personnages.

Marchand est très simple d’accès et demande beaucoup de stratégie. Il reprend un aspect essentiel des jeux de rôle : la personnalisation et l’équipement des personnages. Dommage cependant que le jeu ne soit disponible qu’en anglais et que certains termes soient parfois abscons, notamment dans les statistiques des combattants.

Old School RuneScape

Initialement sorti sur Windows et OS X en 2013 puis décliné en version mobile sur Android et iOS en 2018, RuneScape est devenu avec le temps l’un des jeux de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG, parfois abrégé en MMO) le plus apprécié et joué au monde.

Pour les plus initiés, Old School RuneScape est une version déclinée et basée sur la version du jeu original tel qu’il l’était en 2007. Celle-ci mélange les mécaniques les plus complexes que l’on peut retrouver dans certains MMORPG modernes avec le gameplay nostalgique point and click des tout premiers jeux de rôle. Sa spécificité ? En plus d’être un jeu multiplateforme, ce sont les joueurs qui décident du futur contenu ! Si une proposition est votée à 75 % (ou plus) par la communauté, celle-ci sera intégrée au jeu. Le jeu n’est pour l’instant disponible qu’en anglais et en allemand.

Pixel Dungeon

Jeu indépendant développé par Oleg Dolya (Watabou), Pixel Dungeon est un jeu de rôle de type roguelike (à l’instar de Dead Cells ou de The Binding of Isaac). Doté de graphismes en pixel-art délicieusement old school, le but du jeu est de survivre et d’arpenter 25 niveaux (à difficulté croissante) d’un donjon rempli de monstres et de butin. Le but ultime : récupérer la fameuse amulette de Yendor ! C’est également un jeu vidéo qui se joue au tour à tour. Cela signifie que l’action ne se produit que lorsque vous vous déplacez et vous disposez ainsi de tout le temps nécessaire pour prendre une décision. Autre caractéristique commune des roguelikes, Pixel Dungeon est un jeu de mort permanente (permadeath en anglais) : si vous mourez dans le jeu, il faudra recommencer depuis le début !

N.B : Pixel Dungeon est gratuit sur le Google Play Store. Son prix est cependant de 3,49 € sur l’App Store.

Warhammer 40 000 : Space Wolf

Situé dans l’univers gothique futuriste de Games Workshop, Warhammer 40 000 Space Wolf est un jeu de stratégie avec un système de carte. Le jeu vous propose ainsi plusieurs missions escarmouches dans lesquelles vous incarnez un soldat Space Wolf chargé de détruire des marines du Chaos. Pour ce faire, vous devez déplacer le personnage d’un certain nombre de cases à chaque tour et utiliser vos armes, sous forme de cartes, pour anéantir les forces ennemies. Une fois votre tour terminé, c’est à celui des soldats alliés, que vous contrôlez, et à l’ennemi. Le jeu propose également de concevoir ses propres armes et équipements afin de renforcer votre héros sur le champ de bataille.

Complexe au premier abord, Warhammer 40 000 Space Wolf propose un excellent didacticiel afin de tout comprendre rapidement. Les mécaniques sont pointues et devraient séduire les adeptes de RPG au tour par tour et les aficionados du jeu de plateau.