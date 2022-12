George R.R. Martin doit encore écrire 500 pages pour terminer Winds of Winter

L’écriture de The Winds of Winter qui est le sixième tome de la saga Le Trône de fer a bien avancé. George R.R. Martin vient de confier qu’il ne lui reste plus qu’à écrire environ 400 ou 500 pages pour terminer le roman attendu depuis plus d’une décennie.

George R.R. Martin a commencé l’écriture de The Winds of Winter il y a 11 ans, mais le roman n’est toujours pas terminé. Les fans ont pris l’habitude d’avoir des nouvelles sporadiques du sixième tome de la saga du Trône de fer. Cette fois-ci, c’est plutôt une bonne nouvelle que l’on vient d’apprendre. George R.R. Martin a lui-même confié qu’il ne lui reste plus que 400 ou 500 pages à écrire avant de terminer Winds of Winter.

George R.R. Martin © Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Après quelques années avec peu de progression, George R.R Martin a écrit des centaines de pages de Winds of Winter en 2020. Il avait effectivement profité de la pandémie et du confinement pour bien continuer l’écriture du livre. L’auteur n’a cependant pas réussi à le terminer pour 2021 comme il l’avait initialement prévu. Néanmoins, la publication du sixième roman tant attendu se rapproche.

The Winds of Winter a déjà 1 200 pages écrites, il ne lui en manque plus que 500

George R.R. Martin a été invité à l’émission humoristique et satirique Tooning Out the News présentée par Stephen Colbert. Le personnage animé Dr. Ike Bloom qualifie alors George R.R. Martin « d’écrivain en difficulté » et d’écrivain « pathétique qui a du mal à respecter les délais ». Il appelle alors l’écrivain prolifique James Patterson pour qu’il donne des conseils à George.

Après avoir appris que l’auteur est en retard de 11 ans pour The Winds of Winter, James Patterson déclare que George R.R. Martin souffre de la « constipation de l’écrivain » et lui conseille de changer de support. George R.R. Martin est effectivement connu pour écrire ses romans sur un ordinateur DOS avec l’ancien logiciel de traitement de texte WordStar.

James Patterson lui demande ensuite combien de pages il a écrit jusqu’à présent et c’est là que cela devient intéressant. George R.R. Martin révèle qu’il a déjà écrit entre 1 100 et 1 200 pages de The Winds of Winter. Il ne lui en reste plus que 400 ou 500 à écrire. La version finale de The Winds of Winter aura donc environ 1 700 pages. Aucune date de publication n’a encore été confirmée, mais elle se rapproche progressivement. D’ailleurs, George R. R. Martin a récemment annoncé un film basé sur son roman Le Dragon de glace paru en 1978.

Source : Polygon