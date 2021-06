Game of Thrones : George R.R. Martin regrette que la série ait dépassé ses romans

George R.R. Martin s’est laissé dépasser par la série – Crédit : HBO

Game of Thrones est lancé en 2011 et a été un énorme succès pour HBO. Il faut dire que l’adaptation est basée sur les romans de George R.R. Martin, dont le boulot était déjà salué à l’époque. Depuis, le spin-off House of the Dragon a dévoilé ses premières photos et la série principale s’est terminée. Une saison décevante pour beaucoup : même Emilia Clarke le confessait récemment. Quant à George R.R. Martin, l’auteur a également des regrets. Car l’homme n’a toujours pas terminé la publication de Game of Thrones et la série a dépassé son récit, prenant sa propre direction. Une situation que ce dernier a encore du mal à accepter !

L’auteur trouve la situation « étrange »

George R.R. Martin était l’invité de la station de radio PBS, à Chicago. L’occasion de certaines confidences. Si l’auteur reconnaît que la série a changé sa vie « de manière globalement positive », il admet un gros problème. L’homme pense qu’il n’allait pas assez vite dans la publication de ses romans pour que les scénaristes de l’adaptation puissent suivre. George R.R. Martin avait prévu certaines trajectoires pour ses personnages.

Avec le recul, j’aurais aimé rester en avance avec les livres. Quand la série a commencé, j’avais déjà quatre livres publiés, le cinquième est sorti en 2011. J’avais une longueur d’avance de 5 livres. Vous savez, ce sont des livres gigantesques. Je n’ai jamais pensé qu’ils me rattraperaient, mais ils l’ont fait. Ils m’ont dépassé et ça a rendu les choses étranges car maintenant, la série est devant moi et a pris une direction différente. – George R.R. Martin

L’auteur a sans aucun doute été dépassé par le succès de l’adaptation. Car si ses romans étaient déjà un connus, ils s’adressaient à un public de niche. HBO a su atteindre le grand public.

George R.R. Martin promet une fin différente pour ses romans

George R.R. Martin n’a toujours pas terminé Game of Thrones

Car si la série a tiré sa révérence avec la huitième saison, très polémique, les romans ne sont pas terminés. Et George R.R. Martin annonce qu’il travaille toujours sur sa fin qui sera bien différente. L’auteur bosse actuellement sur le sixième tome d’une franchise qui en contiendra sept. Il n’y a pas de date de sortie mais les fans ont l’habitude d’attendre…

