House of the Dragon : le tournage du préquel de Game of Thrones est « fou » selon Olivia Cooke

Le tournage de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, serait incroyable. L’actrice Olivia Cooke qui interprète le rôle de la reine Alicent Hightower n’en revient pas elle-même. Elle donne plus de détails sur le plateau de tournage.

House of the Dragon est le spin-off tant attendu de Game of Thrones. La série HBO nous plongera 300 ans avant le premier épisode de la première saison de Game of Thrones. De plus, la série House of the Dragon sera diffusée sur HBO et HBO Max en 2022, à condition que sa date de sortie ne soit pas reportée.

Alicent Hightower (Olivia Cooke) et son père Otto dans House of the Dragon – Crédit : HBO

En effet, le tournage s’est abruptement interrompu il y a quelques jours à cause d’un membre de la production qui a été testé positif à la Covid-19. Il est désormais de nouveau sur les rails et la production a pu reprendre son rythme. D’ailleurs, l’acteur Graham McTavish connu pour son rôle dans Outlander a rejoint le casting il y a quelques mois.

Le tournage de House of the Dragon est incroyable pour Olivia Cooke

L’actrice Olivia Cooke qui joue le rôle de la reine Alicent Hightower a accordé une interview à Collider. Elle a révélé que : « c’est tout à fait bizarre, après un an ou un an et demi, de 10 ans que nous avons eus, regarder vers le bas et se dire simplement : Qu’est-ce que je porte ? Qu’est-ce que je fais ? C’est fou ». Elle faisait évidemment référence à la série Game of Thrones qui était diffusée entre 2011 et 2019.

Pour rappel, le personnage que joue Olivia Cooke est la fille d’Otto Hightower. Elle aura de grandes ambitions dans la série. Selon Olivia Cooke, les spectateurs auront l’occasion de « voir le pire en elle ». L’actrice de 27 ans n’a cependant communiqué aucun spoiler sur la série. Néanmoins, elle a ajouté que le scénario de House of the Dragon sera complexe et imprévisible. Les fans de Game of Thrones savent donc à quoi s’attendre.

De plus, Olivia Cooke a aussi précisé que « les décors qui ont été créés sont magnifiques, ainsi que les costumes. Jusqu’au petit accessoire que vous tenez entre vos mains, il y a tellement de réflexion derrière et tellement d’histoire aussi. C’est incroyable de travailler sur un film, une série télévisée ou n’importe quoi où tout le monde est tellement passionné ». Enfin, les propos d’Olivia Cooke confirment à quel point la série met tout en œuvre pour plaire aux fans, malgré la dernière saison décevante de Game of Thrones.

