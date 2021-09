Gloomhaven : le tactical RPG tiré du jeu de plateau quitte l’accès anticipé sur Steam le 20 octobre

Asmodee Digital a annoncé que Gloomhaven se prépare à quitter l’accès anticipé sur Steam le 20 octobre prochain. Le jeu a passé les deux dernières années en accès anticipé. Ce n’est pas une simple adaptation du jeu de plateau du même nom, mais un véritable portage comme Asmodee Digital l’avait annoncé en 2018.

Gloomhaven sort le 20 octobre 2021 – Crédit : Asmodee

Gloomhaven est le résultat d’un savant mélange entre un tactical RPG et un dungeon crawler. Il plonge les joueurs dans l’univers du jeu de plateau sorti en 2017. Celui-ci est encore aujourd’hui considéré comme étant l’un des meilleurs jeux de société pour les geeks.

Partez à l’exploration des donjons de Gloomhaven avec 3 de vos amis grâce au mode coopératif en ligne

Tout a commencé par un projet Kickstarter qui a été financé à plus de 4 millions de dollars. Gloomhaven a ensuite collectionné les récompenses jusqu’à devenir aujourd’hui une référence des jeux de plateau. Son succès est tel qu’Asmodee en a fait un jeu vidéo. Depuis sa sortie en accès anticipé sur Steam le 17 juillet 2019, Gloomhaven a reçu 87 % d’évaluations positives. Cela est donc très prometteur. D’ailleurs, la suite du jeu de société, Frosthaven a aussi rencontré un énorme succès sur Kickstarter l’année dernière. Plus de 12 millions de dollars ont été récoltés durant la campagne de financement.

En plus d’avoir annoncé la date de sortie de son tactical RPG, Asmodee Digital a partagé une vidéo de plusieurs minutes. Elle présente en détail le gameplay de Gloomhaven. Comme l’éditeur l’a précisé, le jeu a reçu « 12 mises à jour majeures et d’innombrables correctifs et améliorations » ces deux dernières années.

Dans Gloomhaven, vous êtes un maître de guilde responsable d’un groupe de 2 à 4 mercenaires. Ils ont chacun des capacités uniques. Vous devez parcourir d’anciens donjons remplis de terribles créatures à terrasser. « Mêlant combat et tactique, l’adaptation du jeu de plateau Gloomhaven vous entraîne dans une aventure épique aux mille dangers », annonce Asmodee. De plus, le jeu a un mode de coopération en ligne qui vous permet de partir à l’exploration des donjons avec jusqu’à 3 de vos amis. Gloomhaven sera disponible sur Steam et GoG le 20 octobre 2021.

Source : Steam