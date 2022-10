God of War Ragnarök : les dialogues d’Atreus ont dû être réenregistrés après sa puberté

Le développement de God of War: Ragnarök aura été sévèrement impacté par la pandémie de Covid-19. Les sessions de doublage ont notamment dû être repoussées à plusieurs reprises, forçant les équipes à réenregistrer et retravailler les dialogues d’Atreus, l’acteur et doubleur Sunny Suljic étant en pleine adolescence.

Atreus dans God of War: Ragnarök © SIE Santa Monica

L’une des principales trames de God of War: Ragnarök est le voyage du fils de Kratos, Atreus, qui tente de mieux comprendre son héritage divin et les responsabilités qui l’accompagnent. L’acteur derrière le jeune dieu, Sunny Suljic, traversait lui-même quelques péripéties.

De nombreuses lignes réenregistrées pour Atreus, qui venait de passer sa puberté

Comme nous vous l’indiquions hier, PlayStation a publié le premier épisode d’une série qui explore le développement derrière la suite de God of War. Dans cette première vidéo des coulisses, plusieurs employés de Santa Monica Studio discutent de certains des nouveaux défis qui leur sont imposés par la pandémie de COVID-19.

La pandémie aura reculé les séances de doublage pour les dialogues, conduisant à un problème intéressant pour Suljic en particulier. Étant adolescent, sa voix a changé à un tel degré que sa performance prolongée en tant qu’Atreus a nécessité quelques ajustements pour être plus conforme à la chronologie du jeu. D’après Insider Gaming, God of War Ragnarök devrait s’étaler sur près de 40 heures au total.

La personne en charge des dialogues, Jodie Kupsco, évoque un défi unique et complexe, puisque certaines lignes ont dû être réenregistrées, donc passées à l’égaliseur, etc. « Notre acteur pour Atreus, Sunny, est un adolescent, et sa voix a radicalement changé », explique-t-elle.

C’était loin d’être le seul défi à relever lors de la production du jeu. Afin d’éviter d’avoir trop de monde sur le plateau pour un jour donné, les acteurs qui jouaient les personnages principaux d’une scène remplaçaient également occasionnellement les personnages d’arrière-plan. Développé par Santa Monica Studio et publié par Sony Interactive Entertainment, God of War: Ragnarök sort le mercredi 9 novembre sur PlayStation 4 et PlayStation 5.