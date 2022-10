God of War Ragnarök : une fuite dévoile sa durée de vie

God of War Ragnarök sortira dans un peu plus d’un mois. Et une information d’intérêt général a été dévoilée par nos confrères d’Insider Gaming : sa durée de vie.

God of War : Ragnarök © Sony Interactive Entertainment

Lors du dernier State of Play, Sony nous a pondu une nouvelle bande-annonce de God of War : Ragnarök. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’intrigue du futur blockbuster qui sortira enfin le 9 novembre prochain sur PS5 et PS4. L’histoire s’attardera de nouveau sur Kratos et son fils alors que l’humanité est sous la menace du Ragnarök, la fin du monde.

D’après Insider Gaming, God of War Ragnarök devrait s’étaler sur près de 40 heures au total. Soit le temps nécessaire pour finir le titre à 100 %, quêtes secondaires incluses. L’histoire principale se développerait pendant 20 heures, plus de 3 heures et demie étant consacrées aux cinématiques. Par conséquent, tous les objectifs secondaires nécessitent environ 20 heures pour être accomplis (1 heure de cinématiques et 19 heures de gameplay pour être précis).

God of War Ragnarök : un jeu riche en cinématiques

Ces durées approximatives sont peu ou prou similaires à celles de son prédécesseur sorti en 2018. Elles sont évidemment variables et dépendent de votre manière de jouer ainsi que de la difficulté choisie. À titre de comparaison, God of War avait une durée de vie plus ou moins similaire pour sa trame principale. Néanmoins, il fallait 8 à 9 heures de moins pour achever ses quêtes secondaires, d’après How Long To Beat.

Après une attente interminable, marquée par le comportement inapproprié de certains joueurs à l’égard des employés de Santa Monica Studio, le jeu va enfin débouler sur le marché. Quatre ans après la sortie du premier volet sur la mythologie nordique, les fans espèrent se prendre une claque tant au niveau des graphismes que du gameplay. Dans l’attente, on leur explique de ce côté qui sont les loups géants de la bande-annonce de God of War Ragnarök.

Source : Insider Gaming