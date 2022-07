God of War Ragnarök : on connaît sa date de sortie et le contenu des éditions collector

La sortie de God of War : Ragnarök sur PS4 et PS5 se rapproche à grands pas. En plus d’avoir confirmé la date de sortie, Sony en a profité pour dévoiler officiellement le contenu des deux éditions spéciales : la Collector et la Jötnar.

Plus de quatre ans après la sortie de God of War sur PS4, l’une des meilleures franchises de la PlayStation est sur le point de revenir. Comme promis par Cory Barlog qui est le directeur créatif de Santa Monica Studio, le jeu se dévoile progressivement. Sony a donc annoncé que God of War : Ragnarök sortira le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4. Ce n’est pas tout. Sony a aussi révélé le contenu des éditions collector de God of War : Ragnarök.

L’édition Jötnar de God of War : Ragnarök – Crédit : Sony

Le jeu d’aventure de Santa Monica Studio aura droit à deux éditions spéciales : la Collector et la Jötnar. Les éditions collector de God of War : Ragnarök ne sont cependant pas encore disponibles en précommande. Elles le seront à partir du 15 juillet en même temps que le jeu. Les stocks vont probablement s’écouler très rapidement. En attendant, voici le contenu de ces éditions collector qui vont sans aucun doute plaire aux fans de God of War.

Une réplique du marteau Mjöllnir de 40 cm, des statuettes, du contenu numérique à télécharger…

PlayStation France a partagé la vidéo de l’unboxing des éditions Collector et Jötnar sur sa chaîne YouTube. Ryan Hurst, la voix de Thor qui ressemble plus à un dieu costaud qu’à un bodybuilder à la Marvel, et Raf qui est le directeur artistique du jeu ont déballé ensemble les deux éditions. La pièce maîtresse de ces deux éditions est la réplique du fameux marteau Mjöllnir de Thor qui mesure 40 cm de haut.

L’édition Collector de God of War : Ragnarök – Crédit : Sony

Les éditions Collector et Jötnar ont d’autres objets en commun. Les deux comprennent deux statuettes de 5 cm des jumeaux Vanes, un steelbook et un code de téléchargement pour du contenu numérique. Cela comprend une armure pour Kratos, une tenue pour Atreus, une poignée de hache et des manches de lames pour les armes de Kratos. Le code permet aussi de télécharger la bande-son originale, un artbook, des avatars et un thème PlayStation 4.

… mais pas de jeu en version physique dans les éditions collector de God of War : Ragnarök…

Il y a cependant un gros bémol. Aucune édition n’est fournie avec le disque de God of War : Ragnarök comme c’était le cas pour les éditions collector d’Horizon Forbidden West. Seule une copie numérique de God of War : Ragnarök est incluse dans chaque édition. Les joueurs auront donc un steelbook, mais pas de disque, ce qui est une grosse déception pour certains.

En ce qui concerne les objets exclusifs à chaque édition, la Collector comprend un jeu de dés en bois dans une poche en tissu. Quant à l’édition Jötnar, il y a un jeu de dés de Brok, un ensemble de pin’s Faucon, Ours et Loup, un anneau Draupnir légendaire ainsi qu’une carte en tissu d’Yggdrasil. Elle comprend aussi un disque vinyle de 18 cm de la bande-son originale. Enfin, les prix des éditions collector de God of War : Ragnarök n’ont pas encore été dévoilés, mais les précommandes seront ouvertes dès le 15 juillet.

Source : PlayStation France