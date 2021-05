Godzilla vs Kong : Mechagodzilla s’offre une version Lego sur mesure

Succès colossal au box-office mondial, Godzilla vs Kong commence à susciter quelques vocations parmi ses fans les plus engagés. En effet, un jeune homme s’est amusé à recréer une version Lego de Mechagodzilla. Pour l’heure, le titan métallique existe seulement version jouet dans la gamme Playmates Toys, s’offrant également une version Funko Pop. C’est désormais sans compter sur cette création originale et très aboutie. Et la figurine dans sa version Lego pourrait nécessiter pas loin de 4441 pièces.

Mechagodzilla, version Lego – Crédit : Reddit

Avec sa hauteur prévisionnelle de 40 centimètres, la figurine est franchement imposante. Et on se prête déjà à rêver de sa modélisation concrète, pour mieux l’analyser sous toutes ses coutures

Un projet enthousiasmant

Malgré un travail titanesque, tout cela ne reste pour le moment qu’un rêve. En effet, la franchise Godzilla n’a pas encore officiellement sa place dans l’univers Lego. Si le titan s’est déjà offert de nombreuses versions en statuettes ou jeux de société, sa déclinaison en figurine à construire n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais Toho dispose d’un partenariat avec de grands acteurs du secteur. Une collaboration avec Lego reste donc totalement envisageable et réalisable dans le futur. Certains fans espèrent même que le jeune créateur créé désormais un remake de la bande-annonce du blockbuster intégralement sous cette forme.

Grâce au succès du MonsterVerse, les produits dérivés commencent à envahir sérieusement le marché, pour le plus grand bonheur des collectionneurs. Ainsi des jouets à l’effigie des titans sont déjà disponibles, tandis qu’Amazon propose à la vente une réplique très réussie de la hache du gorille. Avec une suite confirmée par les studios, il est évident que l’offre deviendra encore plus importante dans les prochains mois.

Avec ses 400 millions de dollars de recettes, Godzilla vs Kong continue de faire de nombreux adeptes. Le film a même dépassé les scores déjà impressionnants de Justice League. Alors que les projets étaient au point mort pour le futur du MonsterVerse, la Warner semble finalement décidée à capitaliser durablement sur ce succès incontestable ! Reste à déterminer si Wingard pourra trouver un créneau dans son agenda surchargé pour continuer son travail sur la franchise. Rien n’est encore confirmé mais Godzilla vs Kong aura bien sa suite, avec ou sans son réalisateur porte-bonheur !

