Godzilla vs Kong : une nouvelle bande annonce vient tout juste de débarquer

Le choc des titans précise sa sortie avec l’arrivée d’une nouvelle bande-annonce exclusive. Et Godzilla semble donner du fil à retordre au gorille géant.

Dans quelques semaines, Godzilla vs Kong s’apprête à envahir les salles obscures et la plateforme de streaming HBO. Après avoir distillé de nombreux indices sur le choc des titans, Warner vient tout juste de publier une nouvelle bande-annonce, faisant la part belle à Godzilla. On découvre ainsi que le monstre semble vouloir en découdre avec le gorille géant. Une série de nouvelles images montrent en effet la créature donnant un coup magistral au gorille. Déchaîné, le monstre marin semble être un ennemi de taille, prêt à tout écraser sur son passage.

Godzilla révèle toute sa violence dans une nouvelle bande-annonce – Crédit : Warner Bros

Ce nouveau trailer permet également d’en apprendre davantage sur le mystérieux personnage campé par Shun Oguri. Ce dernier ne serait autre que le fils du Dr Serizawa, tué par la créature marine dans Godzilla, Roi des Monstres.

Un Godzilla déchaîné

La suprématie de Kong semble être mise à mal par Gozdilla. En effet, la monstrueuse créature semble bien décidée à tout rafler sur son passage. Et la force du gorille géant ne sera pas forcément suffisante pour venir à bout de son ennemi. Grâce à cette nouvelle-bande annonce, Godzilla confirme son statut de super-méchant dans l’arc narratif de cette nouvelle production.

Cette nouvelle version de la bande-annonce est réservée au marché japonais. Bien que similaire à la version lancée il y’a quelques semaines, elle permet de distiller de nouvelles précieuses images sur le blockbuster. Les fans peuvent ainsi découvrir une autre scène tirée de l’affrontement des deux titans sur le porte-avion. On peut également apercevoir Godzilla donner un violent coup de poing au gorille, l’éjectant ainsi hors du navire.

La mise en avant de Godzilla dans ce nouvel aperçu n’est pas anodine . Le monstre a été crée dans les années 50. Il est devenu depuis un emblème incontournable de la culture populaire japonaise. A l’époque, la saga dédiée au monstre surfe sur la peur d’une guerre nucléaire dans le pays, après les traumatismes des bombardement atomiques. Les studios devaient donc faire la part belle au monstre pour le public japonais afin de leur donner envie de découvrir le film.

Ce nouveau trailer confirme l’intérêt grandissant du public quant à la sortie de cette production. Le réalisateur Adam Wingard a d’ailleurs largement remercié les fans dans une compilation vidéo de leurs réactions. L’engagement de ces derniers a permis à la Warner de battre largement les scores des bandes-annonces de Batman et Dune. Attendu le mois prochain, Godzilla vs Kong devrait s’offrir de belles recettes au box-office mondial !

Source : Screenrant