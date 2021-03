Godzilla vs Kong : un autre titan s’invite dans la nouvelle bande-annonce

La bande-annonce finale de Godzilla vs Kong vient tout juste de sortir et dévoile la présence d’un autre titan : MechaGodzilla.

Alors que Godzilla vs Kong s’apprête à sortir à l’international, la bande-annonce finale dévoile une surprise de taille. En effet, il semblerait que MechaGodzilla soit également de la partie. La présence du kaiju robotique fait encore grimper l’impatience des fans. Mais de nombreux indices indiquaient déjà sa présence, à commencer par le merchandising promotionnel entourant la sortie du film. En effet, un jouet à l’effigie du robot a été depuis longtemps dévoilé sur les réseaux sociaux. L’effet de surprise n’en est donc plus vraiment un.

Godzilla vs Kong : un troisième titan s’invite dans la partie – Crédit : Legedary

Mais pour l’heure, impossible de savoir le rôle que jouera exactement MechaGodzilla dans l’arc narratif. Et le choc des titans s’annonce encore plus intense et grandiose en invitant le robot dans la partie.

MechaGodzilla entre en piste

Le robot risque de prendre part aux nombreux combats épiques distillés par les précédents trailers. Quant à ses pouvoirs, il suffit de se reporter à la description du jouet pour en avoir une première idée. En effet, ce dernier est présenté comme « un prédateur robotique Apex avec des pouvoirs imparables de destruction laser, créé en secret pour détruire Godzilla et mettre fin au règne des monstres« . MechaGodzilla devrait ainsi jouer un rôle majeur dans l’extermination du monstre marin.

Mais le nouveau trailer distille également de nouveaux indices sur l’arc narratif du film. En effet, une phrase importante indique que « par la porte de l’Antarctique, nous pourrions l’aider à trouver une nouvelle maison ». Dans le même temps, on aperçoit Kong hissé au-dessus d’un grand paysage gelé. Les fans en sont certains : Skull Island a donc été détruite ou envahie par un ennemi, privant Kong de sa terre d’origine.

Le sort de île reste donc pour l’heure en suspend, comme de nombreux autres points déjà présents dans les bandes-annonces ultérieures. Seul le visionnage du film pourra y répondre. Et à en croire les premiers retours, le blockbuster semble remplir haut la main sa mission. Warner devrait donc jouir d’un succès public planétaire, dans la lignée de Justice League, dont les chiffres continuent de s’envoler. En ayant maintenu une sortie de ses exclusivités, le studio réussit son pari pour redresser la barre économique, après une année catastrophique pour l’industrie cinématographique.

Il faudra donc patienter jusqu’au 30 mars prochain pour découvrir le résultat mais Godzilla vs Kong promet déjà d’être la sensation cinéma des prochaines semaines !

Source : Cinemablend