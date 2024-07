GOG : un jeu gratuit à récupérer, les fans des premiers Assassin’s Creed comblés ?

© GOG

Vous n’êtes pas obligé de vous tourner vers les démos ou les free-to-play pour jouer gratuitement aux jeux vidéo. GOG offre assez régulièrement des titres aux joueurs, comme le font l’Epic Games Store et Steam.

La plateforme de CD Projekt, connu pour sa licence The Witcher, fait un nouveau cadeau aux joueurs, mais vous devez faire très vite pour en profiter. Surtout si vous appréciez les jeux d’action et plus particulièrement les premiers Assassin’s Creed.

Un jeu d’action-aventure offert par GOG, les fans d’Assassin’s Creed vont apprécier

Dès ce mercredi 3 juillet et jusqu’au samedi 6 juillet à 15h, vous pouvez récupérer gratuitement le jeu The First Templar sur GOG. Rendez-vous sur la page d’accueil de la plateforme et cliquez sur « ajouter à la bibliothèque » pour l’obtenir.

The First Templar, développé par Haemimont Games, vous emmène au beau milieu de l’Europe du XIIIème siècle. Dans ce jeu d’action-aventure, vous incarnez le templier français Celian d’Arestide, sa compagne Marie d’Ibelin, une noble déclarée hérétique, ainsi que Roland.

Votre objectif ? « Découvrir les mystères de l’Ordre des Templiers, jouer un rôle dans la conspiration et percer le secret du Saint Graal », comme l’indique la description du titre paru en 2011. Voilà qui devrait parler aux fans d’Assassin’s Creed.

The First Templar compte de nombreux affrontements à l’arme blanche. Celian, Marie et Roland possèdent chacun leurs propres atouts au combat et peuvent apprendre de nouvelles capacités au fil de l’aventure.

À lire > GOG : attention, vos sauvegardes de plus de 200 Mo vont être supprimées

Le jeu gratuit sur GOG se démarque également par les lieux historiques qu’il permet de visiter et son mode coopératif. Même s’il ne s’agit clairement pas d’une référence du genre, The First Templar peut vous faire passer un bon moment si vous n’êtes pas trop regardant sur ses défauts.

Le plus significatif reste la qualité graphique du jeu, surtout plus de 13 ans après sa sortie. The First Templar vous occupera tout de même une bonne dizaine d’heures si vous accrochez à son univers, son histoire et à son gameplay.