GOG : un nouveau jeu gratuit que les fans d’aventures narratives vont aimer

Vous pouvez ajouter un nouveau jeu gratuit à votre bibliothèque sur GOG. Il s’agit d’un titre narratif sombre et prenant que les amateurs des œuvres de Quantic Dream et de Telltale apprécieront très probablement.

© GOG

Il n’y a pas que l’Epic Games Store qui offre des jeux gratuits aux joueurs PC. Même si la boutique en ligne se montre particulièrement généreuse pendant ces fêtes de fin d’année, GOG offre aussi des titres pour attirer le public sur sa plateforme.

Le magasin de CD Projekt les multiplie depuis le début du mois de décembre. Durant quelques jours, GOG propose un nouveau jeu gratuit de qualité que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque dès maintenant.

Un jeu gratuit fait pour les fans d’œuvres narratives disponibles sur GOG

Voilà un beau cadeau pour clôturer l’an 2023. GOG offre un nouveau jeu gratuit, à savoir Lacuna – A Sci-Fi Noir Adventure, que vous pouvez récupérer sans plus tarder. Vous avez jusqu’au vendredi 29 décembre à 15h pour ajouter le titre à votre bibliothèque sur la plateforme. Il suffit d’accepter de recevoir la newsletter de GOG et de CD Projekt et le soft est à vous.

Lacuna – A Sci-Fi Noir Adventure vous met dans la peau de Neil Conrad, un agent du FBI lancé dans une enquête pour élucider un meurtre. Dans le jeu en 2D, chaque décision que vous prenez a de lourdes conséquences sur l’histoire, comme dans les œuvres de Quantic Dream et de Telltale.

« Mettrez-vous en danger un être cher en échange de la sécurité publique ? Garderez-vous la paix ou révélerez-vous l’horrible vérité qui bouleverse le monde ? » sont autant de dilemmes face auquel vous placera l’impitoyable jeu offert par GOG, comme l’indique sa page officielle.

L’ambiance particulièrement sombre de Lacuna est réussie et happera facilement les joueurs que la 2D en pixel art ne rebute pas. Son univers Cyberpunk devrait plaire à ceux qui ont apprécié ce futur dystopique dans Cyberpunk 2077. Lors de sa sortie en 2021, le titre de DigiTales Interactive a rencontré un joli succès critique.

Sur Metacritic, la presse octroie un joli 86/100 à la version PC du jeu et les joueurs 7,3/10. Ce serait donc dommage de ne pas récupérer le jeu gratuit sur GOG avant ce vendredi pour l’essayer. Si Lacuna vous plaît, sachez qu’il vous faudra entre 5 et 6 heures pour le terminer et bien plus pour voir toutes les fins. Notez que le prologue est disponible gratuitement quoi qu’il arrive, même si vous ratez cette période de gratuité.