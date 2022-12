Golden Globes : HBO Max et Netflix, les plateformes de streaming les plus nommées pour les Golden Globes 2023

En attendant la cérémonie des Golden Globes 2023 qui aura lieu le 10 janvier prochain, la liste des nominations a été dévoilé aujourd’hui. Netflix et HBO Max s’imposent comme références en tant que plateforme de streaming en ligne avec le plus grand nombre de nominations.

Quatorze nominations. C’est le nombre de chances qu’auront Netflix et HBO Max de remporter le précieux globe lors de la cérémonie officielle en janvier prochain. Et c’est une surprise. En effet, HBO Max s’en sort aussi bien voire mieux que Netflix dans le cru de cette année. La série Le Lotus Blanc portée par Jennifer Coolidge et Theo James pourrait repartir grand vainqueur de la cérémonie avec quatre Golden Globes.

HBO Max et Netflix en tête des nominations pour les Golden Globes 2023 © Pixabay

Cette série nommée donc à quatre reprises égale les meilleurs succès de Netflix (notamment The Crown qui était jusqu’à présent indétrônable), et permet ainsi à HBO de s’imposer définitivement dans la cour des grands services de streaming. Les séries Hacks et surtout House of the Dragon sont également nommées pour trois récompenses chacune. Respectivement en tant que meilleure série musicale pour Hacks, et pour la seconde, meilleure série dramatique.

The Crown et Jeffrey Dahmer permettent à Netflix de sauver les meubles ?

Du côté de chez Netflix, The Crown est, sans surprise, l’une des séries les plus citées avec, là encore, quatre nominations : Meilleure série dramatique, Meilleure actrice dans une série dramatique, meilleure actrice dans un second rôle, et meilleur acteur dans un second rôle. La série Monstre – L’histoire de Jeffrey Dahmer, véritable carton produit par Ryan Murphy, décroche également quatre nominations, dont notamment celle de la meilleure série courte. Ses acteurs principaux sont également en lice pour remporter, en individuel, leur globe en or. Ozark ferme le podium de Netflix avec trois nominations dont celle de meilleure série dramatique. Malgré le succès (très attendu) des séries relatant les aventures d’Elisabeth II et de Jeffrey Dahmer, Netflix peut être un peu déçu par son tableau de chasse qui n’apporte aucune surprise et qui conforte uniquement des séries déjà largement plébiscitées par le public.

Amazon Prime et Disney + pouvaient également s’attendre à mieux. En effet, alors que la série produite par Amazon Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir n’a reçu aucune nomination, les œuvres imaginées par Disney + n’ont été citées qu’à deux reprises. Il faudra cependant rester vigilant, le 10 janvier prochain, pour savoir quelles plateformes sortiront définitivement vainqueur de la soirée.

