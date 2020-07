Google Camera : la mise à jour 7.5 de l’app apporterait le motion blur, le zoom audio et l’intensité du flash

La mise à jour 7.5 de Google Camera est déjà disponible pour quelques utilisateurs de la bêta d’Android 11. En fouillant dans le code source, 9to5Google a découvert l’existence de nouvelles fonctionnalités telles que le motion blur, le zoom audio et l’intensité du flash.

Pixel 4 – Crédit : Google

Aussi appelée GCam, Google Camera est l’une des applications d’appareil photo les plus performantes, si ce n’est la meilleure, pour les smartphones Android. Elle est embarquée d’office sur les Google Pixel et les utilisateurs d’autres modèles doivent l’installer manuellement pour en profiter. Elle offre d’excellentes fonctionnalités telles que le mode d’astrophotographie que Xiaomi réutiliserait pour MIUI 12 et le mode vision de nuit. Il y a quelques heures, une poignée d’utilisateurs de la version bêta d’Android 11 a reçu la mise à jour 7.5 de Google Camera.

Des nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo pour accompagner la sortie du Google Pixel 4a

Nos confrères de 9to5Google se sont aussitôt mis à fouiller dans le code source de l’application pour y dénicher les nouveautés. Ils ont découvert trois fonctionnalités inédites : le motion blur, le zoom audio et l’intensité du flash. Elles seraient donc prévues pour le Pixel 4a dont nous attendons la commercialisation le 3 août et le Pixel 5 qui devrait être équipé du nouveau Snapdragon 765G. À ce sujet, le code source confirme l’existence de ces deux smartphones ainsi que du Pixel 4a 5G. Le Pixel 5 XL ne verra pas le jour en 2020.

Le motion blur, aussi appelé flou de mouvement ou flou cinétique, est listé sous le nom de code « Lasagna ». Il est donc possible que cette fonctionnalité mette un peu de temps avant d’arriver sur les Pixel. Le flou cinétique permet de prendre des clichés dynamiques de sujets en mouvement.

Le zoom audio permet en quelque sorte d’orienter le micro dans une direction spécifique lorsque vous enregistrez une vidéo. Dans le code source, Google décrit cette fonctionnalité comme étant capable de « booster le son là où l’utilisateur effectue un zoom avant ». Enfin, la possibilité de choisir l’intensité du flash est une fonctionnalité déjà proposée par d’autres constructeurs comme Samsung. Elle serait cependant nouvelle pour les utilisateurs des Google Pixel qui peuvent seulement éteindre ou allumer le flash. Nous devrions en apprendre davantage sur les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo le 3 août prochain quand Google annoncera officiellement le Pixel 4a.

Source : 9to5Google