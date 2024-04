Google Chrome devient payant, Galaxy AI arrive sur d’anciens Samsung : c’est le récap’ !

Google lance une version de Chrome payante destinée aux entreprises, Galaxy AI et la surcouche One UI 6.1 pour Android sont bientôt sur d’anciens smartphones Samsung, Rockstar décide d’augmenter le prix de son abonnement GTA+ de 2 euros : c’est le récap’ !

Avant la sortie de GTA 6, Rockstar prend une décision contestable

Rockstar vient d’augmenter le prix du GTA+, son service d’abonnement qui permet d’accéder à des jeux et des avantages exclusifs. Depuis son lancement en 2022, GTA+ était proposé au tarif de 5,99 euros par mois. L’abonnement est désormais facturé 7,99 euros par mois. Il s’agit d’une augmentation de 33 % qui risque d’en rebuter plus d’un. Celle-ci est déjà effective, comme nous avons pu le vérifier sur la version française du site officiel de Rockstar. Pour rappel, GTA+ donne notamment accès à une sélection de jeux Rockstar. Actuellement, les abonnés peuvent notamment jouer à GTA : The Trilogy – Definitive Edition, GTA : Chinatown Wars et GTA : Liberty City Stories.

One UI 6.1 se déploie bientôt sur d’anciens Samsung

Introduit sur les Galaxy S24, One UI 6.1 a été déployé récemment sur les Galaxy S23, les Z Flip 5 et les Z Fold 5. Cette mise à jour majeure a permis d’introduire les fonctionnalités dopées à l’IA qui se regroupent derrière la dénomination Galaxy AI. Il se murmurait que la gamme d’options allait également s’inviter à l’avenir sur des modèles plus anciens de Samsung, le constructeur ayant ouvert la porte le mois dernier. Sur son forum, Samsung a finalement confirmé que Galaxy AI allait débarquer en mai sur ses smartphones phares lancés en 2021 et en 2022. Découvrez la liste des téléphones éligibles dans l’article !

Chrome est disponible en version payante, pour quoi faire ?

Google Chrome payant

Google Chrome est désormais proposé en version payante destinée aux entreprises : Chrome Enterprise Premium. Cette nouvelle version vise à renforcer la sécurité en ligne des professionnels en offrant des fonctionnalités de protection des données et de lutte contre les menaces informatiques. On y retrouve notamment la prévention contre la perte de données (DLP) et l’analyse approfondie des logiciels malveillants. Ces outils permettent aux services informatiques de mieux contrôler la circulation des informations sensibles et de détecter plus efficacement les tentatives d’intrusion. Le prix de Chrome Enterprise Premium est de 6 dollars par utilisateur et par mois, soit environ 5,60 €.